АвтоВАЗ намерен запустить производство 150-сильных турбомоторов 1.5

Двигатель HR16 (он же H 4 M ) устанавливался на Lada Vesta и XRAY. Его выпускали в Тольятти с одобрения Renault–Nissan с 2015 года. К 2017-му это было уже производство полного цикла, с литьём блока и головки блока цилиндров. Когда иностранный концерн вышел из российского бизнеса, в распоряжении АвтоВАЗа остались только собственные восьми- и 16-клапанные агрегаты.

В прошлом месяце президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что до конца текущего года у Vesta NG появится версия с вариатором китайского производства. Он будет сочетаться исключительно с 1,8-литровым двигателем, который, как и до рестайлинга, будет развивать 122 л.с. и 170 Нм. При этом сейчас флагманская модель марки продаётся только с 1,6-литровыми моторами на 90 и 106 л.с.