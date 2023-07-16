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АвтоВАЗ намерен запустить производство 150-сильных турбомоторов 1.5

НовостиАлександр ОреховКомменты

АвтоВАЗ намерен выпускать 1,5-литровые 150-сильные турбомоторы, утверждает телеграм-канал «Автопоток». По данным источника, производство наладят на мощностях в Тольятти, которые ранее использовались для двигателей HR16 альянса Renault–Nissan. Параллельно российская компания ведёт разработку неких новых ДВС.

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Производство двигателей HR16 на АвтоВАЗе. Фото: lada.ru

  • Ни происхождение турбомотора, ни сроки его постановки на конвейер не уточняются. При этом месяц назад на заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывший Nissan) в Северной столице начали собирать кроссовер Lada X-Cross 5, который как раз оснащается 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом. На модели, представляющей собой перелицованную версию FAW Bestune T77, он развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатым «роботом».
  • Не исключено, что китайский мотор решили локализовать, заодно дефорсировав ради более низкой налоговой ставки. Теоретически «турбочетвёрку» могут адаптировать и для других моделей Lada.
  • О якобы разрабатываемых АвтоВАЗом новых двигателях никаких сведений нет. Прошлым летом появилась неофициальная информация, что российский автопроизводитель готовит целое семейство двухлитровых агрегатов  и атмосферных, и наддувных на замену ушедшему 113-сильному 1.6, однако в самой компании эти данные не подтвердили.
  • Двигатель HR16 (он же H4M) устанавливался на Lada Vesta и XRAY. Его выпускали в Тольятти с одобрения Renault–Nissan с 2015 года. К 2017-му это было уже производство полного цикла, с литьём блока и головки блока цилиндров. Когда иностранный концерн вышел из российского бизнеса, в распоряжении АвтоВАЗа остались только собственные восьми- и 16-клапанные агрегаты.

В прошлом месяце президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что до конца текущего года у Vesta NG появится версия с вариатором китайского производства. Он будет сочетаться исключительно с 1,8-литровым двигателем, который, как и до рестайлинга, будет развивать 122 л.с. и 170 Нм. При этом сейчас флагманская модель марки продаётся только с 1,6-литровыми моторами на 90 и 106 л.с.

Нужен Ладам мощный турбомотор?

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