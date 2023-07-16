АвтоВАЗ намерен запустить производство 150-сильных турбомоторов 1.5

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АвтоВАЗ намерен выпускать 1,5-литровые 150-сильные турбомоторы, утверждает телеграм-канал «Автопоток». По данным источника, производство наладят на мощностях в Тольятти, которые ранее использовались для двигателей HR16 альянса Renault–Nissan. Параллельно российская компания ведёт разработку неких новых ДВС.
В прошлом месяце президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что до конца текущего года у Vesta NG появится версия с вариатором китайского производства. Он будет сочетаться исключительно с 1,8-литровым двигателем, который, как и до рестайлинга, будет развивать 122 л.с. и 170 Нм. При этом сейчас флагманская модель марки продаётся только с 1,6-литровыми моторами на 90 и 106 л.с.
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