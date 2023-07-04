АвтоВАЗ готовит новый компактвэн, который заменит Lada Largus

В период с 1998 по 2006 год АвтоВАЗ уже выпускал минивэн

— он был известен как ВАЗ-2120 или «Лада Надежда». Однако, в отличие от нового проекта, эта модель базировалась на полноприводном шасси Lada Niva. Собирали её по обходным технологиям и выпустили чуть больше 8 тысяч единиц.