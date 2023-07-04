АвтоВАЗ готовит новый компактвэн, который заменит Lada Largus

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В Тольятти уже начали работать над новым компактвэном, который со временем должен заместить на конвейере Lada Largus. Как утверждают инсайдеры телеграм-канала «Автопоток», базироваться он будет на платформе Vesta, а опытно-конструкторские работы должны запустить в августе.
Помимо вэна платформу Lada Vesta планируется использовать для разработки нового кроссовера. Осенью прошлого года в Тольятти заявляли, что новинка должна усилить присутствие бренда в востребованном рыночном сегменте. Предполагается, что представят переднеприводный вседорожник в 2024 или 2025 году.
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