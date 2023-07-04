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АвтоВАЗ готовит новый компактвэн, который заменит Lada Largus

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Дмитрий Елизаров

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В Тольятти уже начали работать над новым компактвэном, который со временем должен заместить на конвейере Lada Largus. Как утверждают инсайдеры телеграм-канала «Автопоток», базироваться он будет на платформе Vesta, а опытно-конструкторские работы должны запустить в августе.

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«Лада Надежда»

  • Новинка с рабочим обозначением RGH станет идеологическим преемником Lada Largus, от которого на АвтоВАЗе, судя по всему, рассчитывают отказаться. Телеграм-канал называет модель фактически устаревшей и отмечает сложности с её полноценной локализацией.
  • Кузов новинка получит двухобъёмный, как у «Ларгуса», при этом он окажется полностью новым, за исключением основания. Его, как и шасси, позаимствуют у Lada Vesta. С базовым вариантом дизайна компактвэна в Тольятти должны определиться к концу лета, после чего будет запущена активная фаза разработки.
  • В период с 1998 по 2006 год АвтоВАЗ уже выпускал минивэн — он был известен как ВАЗ-2120 или «Лада Надежда». Однако, в отличие от нового проекта, эта модель базировалась на полноприводном шасси Lada Niva. Собирали её по обходным технологиям и выпустили чуть больше 8 тысяч единиц.
  • Перезапуск производства актуального «Ларгуса» АвтоВАЗ наметил на нынешнюю осень. При этом в конце июня в Тольятти уже собрали несколько пробных экземпляров.

Помимо вэна платформу Lada Vesta планируется использовать для разработки нового кроссовера. Осенью прошлого года в Тольятти заявляли, что новинка должна усилить присутствие бренда в востребованном рыночном сегменте. Предполагается, что представят переднеприводный вседорожник в 2024 или 2025 году.

Чего будем ждать активнее от АвтоВАЗа — вэна или кроссовера?

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