АвтоВАЗ вернулся к разработке принципиально новой «Нивы»

АвтоВАЗ приступил к созданию «Нивы» следующего поколения, утверждает телеграм-канал «Автопоток». По данным источника, новый полноприводный внедорожник с пониженной передачей готовят на смену нынешним Niva Legend и Niva Travel, которые по плану должны снять с конвейера к концу десятилетия. При этом он не будет иметь ничего общего с проектом, над которым российский производитель работал совместно со своим бывшим акционером, Renault Group.