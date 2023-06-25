АвтоВАЗ вернулся к разработке принципиально новой «Нивы»

АвтоВАЗ приступил к созданию «Нивы» следующего поколения, утверждает телеграм-канал «Автопоток». По данным источника, новый полноприводный внедорожник с пониженной передачей готовят на смену нынешним Niva Legend и Niva Travel, которые по плану должны снять с конвейера к концу десятилетия. При этом он не будет иметь ничего общего с проектом, над которым российский производитель работал совместно со своим бывшим акционером, Renault Group.
- В начале позапрошлого года, представляя свой стратегический план Renaulution («Ренолюция»), французский концерн среди прочего анонсировал новую Niva от новообразованного подразделения Dacia–Lada. Тогда предполагалось, что внедорожник на платформе CMF B-LS выйдет уже в 2024 году, причём сразу в двух версиях — со стандартной и удлинённой колёсной базой.
- На момент ухода Renault из России реализация проекта находилась на продвинутой стадии, но вопреки тому, что доступ к архитектуре CMF B у АвтоВАЗа остался (именно на ней построят Lada Iskra), его свернули, не найдя достаточно ресурсов для завершения. Поэтому теперь готовят другую машину.
- Утверждается, что пока проводится только научно-исследовательская работа, поэтому никаких подробностей о будущей модели нет: её предполагаемые характеристики, включая габариты, ещё не утверждены. При этом если «Нива–3» на французской платформе была бы сопоставима с Renault Duster, то теперь в Тольятти склоняются к идее более компактного автомобиля — чуть крупнее Lada Travel. К анонсированному ранее кроссоверу на базе Весты он отношения не имеет, так как последний будет исключительно переднеприводным.
В начале лета президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что классическая Lada Niva «точно доедет до своего полувекового юбилея», то есть будет выпускаться по меньшей мере до 2027 года. Он также пообещал, что в 2024-м «Легенда» получит более мощный и тяговитый двигатель.
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