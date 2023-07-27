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АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus в сентябре

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ планирует в первый месяц осени пробную постановку на конвейер компактвэна Lada Largus — модели, которую не собирают уже около года. Как утверждают инсайдеры сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», о старте массового производства Ларгуса речи пока не идёт.

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  • В течение одной из недель сентября в Тольятти на той же линии, где собирают Lada Vesta, выпустят около 600 экземпляров Largus. Когда сборка компактвэнов будет возобновлена в полном объёме, на линии В0 планируется собирать до 60 автомобилей в час, из которых на Ларгусы будет приходиться 20 машин.
  • При этом точных сроков перезапуска производства этой модели пока не называют. Источники отмечают, что их конкретизируют только после того, как поставщики подтвердят готовность к снабжению завода комплектующими в нужных объёмах. Таким образом, пробная партия автомобилей станет лишь подтверждением готовности завода к перезапуску Ларгуса.

Сборку Lada Largus перемещают в Тольятти из Ижевска, где модель выпускали до лета прошлого года. На ижевской площадке планируется наладить производство электрической версии компактвэна, которая уже проходит испытания.

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