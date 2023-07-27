АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus в сентябре

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АвтоВАЗ планирует в первый месяц осени пробную постановку на конвейер компактвэна Lada Largus — модели, которую не собирают уже около года. Как утверждают инсайдеры сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», о старте массового производства Ларгуса речи пока не идёт.
Сборку Lada Largus перемещают в Тольятти из Ижевска, где модель выпускали до лета прошлого года. На ижевской площадке планируется наладить производство электрической версии компактвэна, которая уже проходит испытания.
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