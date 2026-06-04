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АвтоВАЗ расширит программу подписки за счёт Lada Largus

Завод хочет предлагать в аренду и пассажирские, и коммерческие модификации
Новости

Второй моделью АвтоВАЗа, которую можно будет арендовать на долгий срок по схеме подписки, может стать Lada Largus. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил на ПМЭФ-2026 глава предприятия Максим Соколов. Программу запустили в апреле, и пока единственная участвующая в ней модель — Lada Vesta.

  • По мнению предприятия, подписка на Lada Largus может быть востребована не только у частников, но и у корпоративных клиентов. В семейство Largus входят как пассажирская модификация, так и коммерческий универсал с грузовым пространством объёмом до 2540 литров.
  • В целом о системе подписки Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ готов поддерживать и расширять этот продукт, в том числе в разных регионах. Однако принятие окончательного решения о включении в программу ещё одной модели будет зависеть от рыночной ситуации.

Подписка на Lada Vesta сейчас оценивается в 44 тысячи рублей в месяц. В стоимость включены страховка, техобслуживание и сезонная смена шин, а также помощь на дорогах. При этом годовой лимит пробега составляет 30 тысяч километров, а арендовать можно только Весту с 1,6-литровым двигателем в комплектации «Практик».

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#Комтранс#Рынок#LADA (ВАЗ)#Largus
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