АвтоВАЗ расширит программу подписки за счёт Lada Largus

Второй моделью АвтоВАЗа, которую можно будет арендовать на долгий срок по схеме подписки, может стать Lada Largus. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил на ПМЭФ-2026 глава предприятия Максим Соколов. Программу запустили в апреле, и пока единственная участвующая в ней модель — Lada Vesta.
- По мнению предприятия, подписка на Lada Largus может быть востребована не только у частников, но и у корпоративных клиентов. В семейство Largus входят как пассажирская модификация, так и коммерческий универсал с грузовым пространством объёмом до 2540 литров.
- В целом о системе подписки Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ готов поддерживать и расширять этот продукт, в том числе в разных регионах. Однако принятие окончательного решения о включении в программу ещё одной модели будет зависеть от рыночной ситуации.
Подписка на Lada Vesta сейчас оценивается в 44 тысячи рублей в месяц. В стоимость включены страховка, техобслуживание и сезонная смена шин, а также помощь на дорогах. При этом годовой лимит пробега составляет 30 тысяч километров, а арендовать можно только Весту с 1,6-литровым двигателем в комплектации «Практик».
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