АвтоВАЗ расширит программу подписки за счёт Lada Largus

По мнению предприятия, подписка на Lada Largus может быть востребована не только у частников, но и у корпоративных клиентов. В семейство Largus входят как пассажирская модификация, так и коммерческий универсал с грузовым пространством объёмом до 2540 литров.

В целом о системе подписки Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ готов поддерживать и расширять этот продукт, в том числе в разных регионах. Однако принятие окончательного решения о включении в программу ещё одной модели будет зависеть от рыночной ситуации.

Подписка на Lada Vesta сейчас оценивается в 44 тысячи рублей в месяц. В стоимость включены страховка, техобслуживание и сезонная смена шин, а также помощь на дорогах. При этом годовой лимит пробега составляет 30 тысяч километров, а арендовать можно только Весту с 1,6-литровым двигателем в комплектации «Практик».