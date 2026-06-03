АвтоВАЗ обновил прогноз продаж на 2026 год

АвтоВАЗ рассчитывает продать в 2026 году примерно столько же автомобилей, сколько и в 2025-м — с разницей в 5% в большую или меньшую сторону. Об этом президент компании Максим Соколов заявил в кулуарах ПМЭФ-2026, передаёт «РИА Новости».
- Глава АвтоВАЗа отметил, что в последнее время прогноз стал более оптимистичным на фоне хорошей статистики весенних месяцев. Однако конечный результат будет зависеть от многих факторов, в том числе вне самого рынка, то есть макроэкономических.
- В мае 2026 года отечественный производитель реализовал более 27,5 тысячи автомобилей, что на несколько процентов выше плановых показателей.
- При этом по состоянию на январь АвтоВАЗ планировал увеличить продажи по итогам текущего года на 9%. Однако уже в феврале вице-президент по продажам и маркетингу российского автогиганта Дмитрий Костромин назвал начало 2026 года худшим за последние 20 лет: в январе продажи упали на 24,4% к аналогичному месяцу прошлого года.
В рамках ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил обновлённую Lada Niva Legend. Автомобиль получил новый двигатель, улучшенную трансмиссию, доработанные кузов и салон, а также расширенное оснащение.
Удастся ли АвтоВАЗу нарастить продажи относительно 2025 года?
Да, компании помогут новые и обновлённые модели
Да, если будут усилены меры господдержки
Разве что на фоне слабой конкуренции
Нет, не думаю
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