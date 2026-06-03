АвтоВАЗ обновил прогноз продаж на 2026 год

Глава АвтоВАЗа отметил, что в последнее время прогноз стал более оптимистичным на фоне хорошей статистики весенних месяцев. Однако конечный результат будет зависеть от многих факторов, в том числе вне самого рынка, то есть макроэкономических.

В мае 2026 года отечественный производитель реализовал более 27,5 тысячи автомобилей, что на несколько процентов выше плановых показателей.

При этом по состоянию на январь АвтоВАЗ планировал увеличить продажи по итогам текущего года на 9%. Однако уже в феврале вице-президент по продажам и маркетингу российского автогиганта Дмитрий Костромин

назвал

начало 2026 года худшим за последние 20 лет: в январе продажи упали на 24,4% к аналогичному месяцу прошлого года.