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Lada Niva Travel стала пикапом грузоподъёмностью полтонны

АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили на конвейерах в Тольятти и Ижевске

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ рассчитывает наладить сборку китайских машин не только на бывшей площадке Nissan, но и на собственных мощностях в Тольятти и Ижевске. Как пишет «Прайм», такое заявление прозвучало во время демонстрации презентации предприятия на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.

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  • Что это будут за автомобили, неясно, но в презентации отмечено, что на рынок они отправятся под брендом Lada. Не названы и партнёры завода по этому проекту: упоминается лишь, что они из Китая. Запуск сборки намечен на 2024 год.
  • Ранее о подобных планах АвтоВАЗ не сообщал. На данный момент известно, что некая китайская компания участвует в проекте предприятия по перезапуску завода в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал компании Nissan. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил на ЦИПР, что церемония старта конвейера состоится 14 июня. По предварительным данным, первой Lada X-cross 5 станет перелицованный FAW Bestune T77.
  • Планируется, что на заводе «Лада Санкт-Петербург» наладят сборку сразу нескольких моделей сегментов C и D, что позволит расширить присутствие бренда Lada в новые сектора рынка. Не исключено, проект было решено распространить на новые площадки уже в процессе его реализации.

Мощности АвтоВАЗа в Ижевске сейчас практически простаивают после того, как сборку Lada Vesta перенесли отсюда в Тольятти. Ранее сообщалось, что здесь организуют выпуск комплектующих и производство электрической версии Lada Largus, но когда оно стартует, пока неизвестно.

Готовы к российским «Ладам» китайского происхождения?

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