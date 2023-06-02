АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили на конвейерах в Тольятти и Ижевске

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АвтоВАЗ рассчитывает наладить сборку китайских машин не только на бывшей площадке Nissan, но и на собственных мощностях в Тольятти и Ижевске. Как пишет «Прайм», такое заявление прозвучало во время демонстрации презентации предприятия на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.
Мощности АвтоВАЗа в Ижевске сейчас практически простаивают после того, как сборку Lada Vesta перенесли отсюда в Тольятти. Ранее сообщалось, что здесь организуют выпуск комплектующих и производство электрической версии Lada Largus, но когда оно стартует, пока неизвестно.
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