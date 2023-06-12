АвтоВАЗ до конца года намерен экспортировать 15 тысяч автомобилей, в 2024-м — до 30 тысяч

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АвтоВАЗ планирует по итогам 2023 года отправить на экспорт не более 10–15 тысяч автомобилей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы предприятия Максима Соколова. Ранее планы АвтоВАЗа предусматривали увеличение объёмов поставок автомобилей за границу в 2023 году до 30 тысяч.
Не исключено, в это число включены и «Лады», которые начнут выпускать на петербургском заводе, ранее принадлежавшем Nissan. Торжественный перезапуск конвейера предприятия намечен на 14 июня, собирать здесь будут, как ожидается, кроссоверы китайского концерна FAW — но на российский рынок они выйдут под маркой Lada.