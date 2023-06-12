АвтоВАЗ до конца года намерен экспортировать 15 тысяч автомобилей, в 2024-м — до 30 тысяч

С учётом старта сборки автомобилей Lada

в этих странах общий объём экспорта АвтоВАЗа в 2023 году может достичь 15 тысяч машин. В противном случае он составит около 10 тысяч экземпляров.

При этом планы производителя на 2024 год предусматривают отправку за границу уже 50 тысяч автомобилей.