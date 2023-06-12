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АвтоВАЗ до конца года намерен экспортировать 15 тысяч автомобилей, в 2024-м — до 30 тысяч

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ планирует по итогам 2023 года отправить на экспорт не более 10–15 тысяч автомобилей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы предприятия Максима Соколова. Ранее планы АвтоВАЗа предусматривали увеличение объёмов поставок автомобилей за границу в 2023 году до 30 тысяч.

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  • Максим Соколов заявил, что экспортные программы предприятия только начинают «раскачиваться». Глава АвтоВАЗа частично связал их реализацию с действиями властей соседних Узбекистана и Казахстана: в этих странах готовы к запуску сборочные производства, но их старт тормозится необходимостью неких мер по техническому регулированию.
  • С учётом старта сборки автомобилей Lada в этих странах общий объём экспорта АвтоВАЗа в 2023 году может достичь 15 тысяч машин. В противном случае он составит около 10 тысяч экземпляров. При этом планы производителя на 2024 год предусматривают отправку за границу уже 50 тысяч автомобилей.

Не исключено, в это число включены и «Лады», которые начнут выпускать на петербургском заводе, ранее принадлежавшем Nissan. Торжественный перезапуск конвейера предприятия намечен на 14 июня, собирать здесь будут, как ожидается, кроссоверы китайского концерна FAW — но на российский рынок они выйдут под маркой Lada.

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