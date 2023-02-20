Завод «Лада Ижевск» загрузят производством запчастей

Источники сообщества утверждают, что в Ижевск уже перевезли часть оборудования для производства кузовных элементов. Цех штамповки должен стать самым загруженным подразделением завода.

Ранее в Ижевске было организовано полноценное производство Lada Vesta, однако летом прошлого года руководство АвтоВАЗа приняло решение перенести выпуск этой модели в Тольятти. По данным сообщества, штат «Лада Ижевск» сократился на 2,5 тысячи человек. Сейчас здесь работают около 1,1 тысячи сотрудников.

В конце прошлого года АвтоВАЗ объявил о запуске цикла испытаний электрической версии Ларгуса. Такой универсал укомплектовали 150-сильным двигателем и батареей на 400 километров пробега. Опытную партию Lada e-Largus должны собрать в Ижевске в течение 2023 года.