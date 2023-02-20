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Завод «Лада Ижевск» загрузят производством запчастей

Производство единственной модели, которую выпускали в Ижевске, летом прошлого года перенесли в Тольятти. Выпуск комплектующих должен обеспечить занятость персонала завода
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АвтоВАЗ передаст из Тольятти в Ижевск производство некоторых запчастей: по данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», на «Лада Ижевск» наладят выпуск ряда компонентов кузова. Тем самым руководство АвтоВАЗа планирует поддержать производственную площадку. В будущем здесь должны собирать электрическую версию универсала Lada Largus.

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Сборка Lada Vesta в Ижевске

  • Источники сообщества утверждают, что в Ижевск уже перевезли часть оборудования для производства кузовных элементов. Цех штамповки должен стать самым загруженным подразделением завода.
  • Ранее в Ижевске было организовано полноценное производство Lada Vesta, однако летом прошлого года руководство АвтоВАЗа приняло решение перенести выпуск этой модели в Тольятти. По данным сообщества, штат «Лада Ижевск» сократился на 2,5 тысячи человек. Сейчас здесь работают около 1,1 тысячи сотрудников.

В конце прошлого года АвтоВАЗ объявил о запуске цикла испытаний электрической версии Ларгуса. Такой универсал укомплектовали 150-сильным двигателем и батареей на 400 километров пробега. Опытную партию Lada e-Largus должны собрать в Ижевске в течение 2023 года.

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#Автопром#LADA (ВАЗ)
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