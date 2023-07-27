АвтоВАЗ рассказал о планах экспорта: Куба, Африка и правый руль

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АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus в сентябре
АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus в сентябре
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках проходящего в четверг саммита Россия — Африка рассказал об экспортных планах марки Lada. Автомобили планируется поставлять в африканские страны, а также на Кубу. Для этого будут разработаны новые версии, пишет ТАСС.
Пока же АвтоВАЗ работает нестабильно из-за проблем с комплектующими. Так, в сентябре все выпущенные Гранты будут белыми: других эмалей нет в наличии. А окрашенные материалами от нового поставщика Весты оказались с разнотоном, и дилерам придётся перекрашивать их владельцам бесплатно.
Фото на обложке с сайте Egypt Independent
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