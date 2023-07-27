АвтоВАЗ рассказал о планах экспорта: Куба, Африка и правый руль

У АвтоВАЗа есть партнёр по сборке автомобилей в Египте. Компания Al Amal выпускала Лады с начала 2000-х годов. Сообщается, что она нацелена на восстановление и развитие сотрудничества, поэтому производство российских машин в Африке может возобновиться.

Что касается Кубы, то, по словам Соколова, АвтоВАЗ «готов к этим переговорам». При этом есть ли заинтересованность у самой Кубы — неизвестно. Перед началом поставок придётся решить вопросы логистики и взаиморасчётов.

Пока же АвтоВАЗ работает нестабильно из-за проблем с комплектующими. Так, в сентябре все выпущенные Гранты будут белыми: других эмалей нет в наличии. А окрашенные материалами от нового поставщика Весты оказались с разнотоном, и дилерам придётся перекрашивать их владельцам бесплатно.