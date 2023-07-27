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АвтоВАЗ выпустит пробную партию Lada Largus в сентябре

АвтоВАЗ рассказал о планах экспорта: Куба, Африка и правый руль

НовостиКирилл МалышевКомменты

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках проходящего в четверг саммита Россия — Африка рассказал об экспортных планах марки Lada. Автомобили планируется поставлять в африканские страны, а также на Кубу. Для этого будут разработаны новые версии, пишет ТАСС.

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  • Основными направлениями экспорта в Африке станут страны севера и востока континента. В частности, это Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Гана, Эфиопия. Не исключаются поставки и на юг.
  • Лады должны пойти в Африку в следующем году. Это, как рассказал Соколов, позволит увеличить годовой экспорт в несколько раз. Глава АвтоВАЗа даже допустил разработку праворульных версий существующих моделей для ЮАР.
  • У АвтоВАЗа есть партнёр по сборке автомобилей в Египте. Компания Al Amal выпускала Лады с начала 2000-х годов. Сообщается, что она нацелена на восстановление и развитие сотрудничества, поэтому производство российских машин в Африке может возобновиться.
  • Что касается Кубы, то, по словам Соколова, АвтоВАЗ «готов к этим переговорам». При этом есть ли заинтересованность у самой Кубы  неизвестно. Перед началом поставок придётся решить вопросы логистики и взаиморасчётов.

Пока же АвтоВАЗ работает нестабильно из-за проблем с комплектующими. Так, в сентябре все выпущенные Гранты будут белыми: других эмалей нет в наличии. А окрашенные материалами от нового поставщика Весты оказались с разнотоном, и дилерам придётся перекрашивать их владельцам бесплатно.

Нужны Лады в Африке?

Фото на обложке с сайте Egypt Independent

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