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АвтоВАЗ обязал дилеров перекрашивать разнотонные Весты

НовостиАлександр ОреховКомменты

АвтоВАЗ предписал все официальным дилерам при проведении предпродажных работ перекрашивать поступившие с завода разнотонные Lada Vesta. Об этом сообщает VK-группа Avtograd news со ссылкой на компанию «Лада–Сервис». Владельцы ранее приобретённых Вест с аналогичной проблемой также могут обратиться к дилерам для устранения визуального дефекта.

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Фото: Avtograd news

  • Ранее неоднократно публиковались фотографии новых Вест, собранных в 2023 году в Тольятти, у которых цвет отдельных элементов кузова отличается от основного оттенка.  Покупатели также жаловались на проблемы с электроникой и тормозной системой.
  • Производство Lada Vesta NG запустили на основном заводе АвтоВАЗа в начале этой весны, и менее чем через месяц стало известно, что предприятию не хватает деталей и красок для работы в ровном темпе: суточные объёмы выпуска неоднократно менялись. До 80% машин сходили с конвейера некомплектными и простаивали в ожидании дооснащения. В какой-то момент у компании закончились свободные площади для этого, и она начала отправлять недособранные автомобили дилерам, чтобы те установили недостающие детали — в частности, «тревожные кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС и облицовку приборной панели — своими силами. По оценке РОАД, недоукомплектованными могут оказаться до 60% уже поступивших в салоны машин.

По данным Avtograd news, в последнее время АвтоВАЗ не столько выпускает новые Весты, сколько отрабатывает ранее собранный некомплект. Поэтому конвейер могут перевести на работу в одну смену вместо нынешних двух. При этом ранее тот же источник сообщал, что руководство завода обсуждало вариант полной приостановки производства флагманской модели.

Купили бы новую Lada Vesta с таким качеством окраски?

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