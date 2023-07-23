АвтоВАЗ обязал дилеров перекрашивать разнотонные Весты

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АвтоВАЗ предписал все официальным дилерам при проведении предпродажных работ перекрашивать поступившие с завода разнотонные Lada Vesta. Об этом сообщает VK-группа Avtograd news со ссылкой на компанию «Лада–Сервис». Владельцы ранее приобретённых Вест с аналогичной проблемой также могут обратиться к дилерам для устранения визуального дефекта.
По данным Avtograd news, в последнее время АвтоВАЗ не столько выпускает новые Весты, сколько отрабатывает ранее собранный некомплект. Поэтому конвейер могут перевести на работу в одну смену вместо нынешних двух. При этом ранее тот же источник сообщал, что руководство завода обсуждало вариант полной приостановки производства флагманской модели.
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