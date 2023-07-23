АвтоВАЗ обязал дилеров перекрашивать разнотонные Весты

Производство Lada Vesta NG запустили на основном заводе АвтоВАЗа в начале этой весны, и менее чем через месяц стало известно, что предприятию не хватает деталей и красок для работы в ровном темпе: суточные объёмы выпуска неоднократно менялись. До 80% машин сходили с конвейера некомплектными и простаивали в ожидании дооснащения. В какой-то момент у компании закончились свободные площади для этого, и она начала отправлять недособранные автомобили дилерам, чтобы те установили недостающие детали — в частности, «тревожные кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС и облицовку приборной панели — своими силами. По оценке РОАД, недоукомплектованными могут оказаться до 60% уже поступивших в салоны машин.

По данным Avtograd news, в последнее время АвтоВАЗ не столько выпускает новые Весты, сколько отрабатывает ранее собранный некомплект. Поэтому конвейер могут перевести на работу в одну смену вместо нынешних двух. При этом ранее тот же источник сообщал, что руководство завода обсуждало вариант полной приостановки производства флагманской модели.