До 60 процентов новых Lada Vesta приходят к дилерам некомплектными, заявили в РОАД

Как отметил президент РОАД, на «Вестах», которые отправляют дилерам, может не хватать, к примеру, «тревожных кнопок» ЭРА-ГЛОНАСС или панелей приборов. Завод со временем доставляет в автосалоны отсутствующие комплектующие, которые силами сервисных центров устанавливают на автомобили, но это занимает от месяца до двух.

По словам Алексея Подщеколдина, некомплектными «Вестами» почти заполнены и стоянки самого АвтоВАЗа. При этом рассылка таких машин по дилерам всё же сокращает путь автомобиля до конечного клиента, так как дооснащение «на местах» отнимает меньше времени, чем если бы этим занимался только завод.

По прогнозам главы РОАД, с проблемами с комплектующими АвтоВАЗ сможет справиться в течение одного-двух месяцев. Стремление предприятия оперативно решать сложности с поставками отдельных деталей Журналу Авто.ру подтвердили и на АвтоВАЗе. При этом на заводе заявили, что новые «Весты» имеются у дилеров в необходимом количестве, а дефицит деталей не влияет на отгрузки.

В июне завод продал более 27,8 тысячи машин, что стало лучшим результатом 2023 года. Несмотря на сложности с поставками, в руководстве АвтоВАЗа считают, что смогут побить свой рекорд уже по итогам июля. При этом глава предприятия Максим Соколов назвал грядущее подорожание автомобилей почти неизбежным.