До 60 процентов новых Lada Vesta приходят к дилерам некомплектными, заявили в РОАД

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АвтоВАЗ отправляет к дилерам Lada Vesta, недоукомплектованные различными деталями: по оценке главы РОАД Алексея Подщеколдина, доля таких автомобилей может достигать 60 процентов. Дооснащать автомобили приходится самим дилерам, что вызывает серьёзные задержки в их продаже.
В июне завод продал более 27,8 тысячи машин, что стало лучшим результатом 2023 года. Несмотря на сложности с поставками, в руководстве АвтоВАЗа считают, что смогут побить свой рекорд уже по итогам июля. При этом глава предприятия Максим Соколов назвал грядущее подорожание автомобилей почти неизбежным.
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