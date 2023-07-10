АвтоВАЗ намерен наладить экспорт Lada во Вьетнам

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Дилеры Lada начали снижать цены после предупреждения АвтоВАЗа
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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что на предприятии ведутся активные переговоры с рядом зарубежных партнёров об экспорте российских автомобилей, а также возможной локализации производства в других странах. Об этом сообщает ТАСС.
В начале июля Волжский автозавод заявил о рекордных с начала года продажах машин Lada в России. Сообщается, что дилеры в прошлом месяце реализовали 27 839 единиц техники, что на 272% больше, чем за тот же период 2022-го.
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