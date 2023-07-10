АвтоВАЗ намерен наладить экспорт Lada во Вьетнам

По словам топ-менеджера, сегодня наиболее вероятным партнёром из числа стран Юго-Восточной Азии является Вьетнам. Помимо этого, автопроизводитель не исключает начала поставок своей продукции в Оман, Сирию, ОАЭ, Иран и Турцию, также ведутся переговоры с Африкой.

«Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана», — отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на выставке «Иннопром».

В начале июля Волжский автозавод заявил о рекордных с начала года продажах машин Lada в России. Сообщается, что дилеры в прошлом месяце реализовали 27 839 единиц техники, что на 272% больше, чем за тот же период 2022-го.