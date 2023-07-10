Оставить коммент

Кроссовер Lada X-cross 5 всё же получит тольяттинский шильдик на руле

АвтоВАЗ намерен наладить экспорт Lada во Вьетнам

НовостиАлександр ШохиновКомменты

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что на предприятии ведутся активные переговоры с рядом зарубежных партнёров об экспорте российских автомобилей, а также возможной локализации производства в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • По словам топ-менеджера, сегодня наиболее вероятным партнёром из числа стран Юго-Восточной Азии является Вьетнам. Помимо этого, автопроизводитель не исключает начала поставок своей продукции в Оман, Сирию, ОАЭ, Иран и Турцию, также ведутся переговоры с Африкой.
  • «Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана», — отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на выставке «Иннопром».

В начале июля Волжский автозавод заявил о рекордных с начала года продажах машин Lada в России. Сообщается, что дилеры в прошлом месяце реализовали 27 839 единиц техники, что на 272% больше, чем за тот же период 2022-го.

Удастся АвтоВАЗу реализовать план, как думаете?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании