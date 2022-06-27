АвтоВАЗ рассчитывает на помощь Белоруссии

Упрощённая версия технического регламента, по которой собираются антикризисные Lada Granta, допускает их эксплуатацию на территории Белоруссии. Однако выехать на таком автомобиле куда-то в другие страны на данный момент не получится.

По итогам визита Дмитрия Азарова глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности наращивать объёмы поставок, однако о каких-то конкретных шагах в этом направлении пока не сообщается.

Пока АвтоВАЗ выпускает только упрощённую Lada Granta в объёмах около 600 автомобилей в сутки. Будут ли все эти машины отправляться на внутренний рынок или какая-то часть уйдёт на экспорт, не уточняется. Однако уже в 2023 году завод рассчитывает выйти на производство 500 тысяч автомобилей в год.