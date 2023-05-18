Белорусский завод «БелДжи» создаст собственный автомобиль из российских деталей

По словам Кудряшова, основные принципы взаимодействия уже обсуждались на уровне руководства региона, дальнейшие детали сотрудничества зависят от самих предприятий. При этом, как заявил вице-губернатор, использование российских комплектующих упростит «БелДжи» процедуру сертификации автомобилей под локальной маркой.

Издание AV.by уточняет, что осенью прошлого года сообщалось о переговорах «БелДжи» и АвтоВАЗа — российский и белорусский автопроизводители обсуждали совместный проект, в рамках которого на свет мог появиться «союзный» автомобиль, который не зависел бы от санкций. Будет ли этот проект доведён до практической стадии, пока неизвестно.

Между тем, определённые проблемы с поставками комплектующих испытывает и сам АвтоВАЗ. В середине мая стало известно, что в Тольятти вынужденно приостановят производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем: деталей для производства этого мотора не хватает, и все имеющиеся резервы уходят на формирование складских запасов Lada Vesta NG.