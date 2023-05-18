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Водители в России не могут запомнить правила проезда перекрёстков

Белорусский завод «БелДжи» создаст собственный автомобиль из российских деталей

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Дмитрий Елизаров

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Предприятие «БелДжи» планирует начать сборку автомобилей под собственным брендом. Как пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова, поставлять комплектующие для этого проекта смогут около 200 предприятий региона.

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  • По словам Кудряшова, основные принципы взаимодействия уже обсуждались на уровне руководства региона, дальнейшие детали сотрудничества зависят от самих предприятий. При этом, как заявил вице-губернатор, использование российских комплектующих упростит «БелДжи» процедуру сертификации автомобилей под локальной маркой.
  • Издание AV.by уточняет, что осенью прошлого года сообщалось о переговорах «БелДжи» и АвтоВАЗа — российский и белорусский автопроизводители обсуждали совместный проект, в рамках которого на свет мог появиться «союзный» автомобиль, который не зависел бы от санкций. Будет ли этот проект доведён до практической стадии, пока неизвестно.

Между тем, определённые проблемы с поставками комплектующих испытывает и сам АвтоВАЗ. В середине мая стало известно, что в Тольятти вынужденно приостановят производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем: деталей для производства этого мотора не хватает, и все имеющиеся резервы уходят на формирование складских запасов Lada Vesta NG.

Один новый автомобиль на два завода в двух странах — как вам идея?

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