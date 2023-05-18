Белорусский завод «БелДжи» создаст собственный автомобиль из российских деталей

Материал по теме
Премиальный бренд Hongqi из Китая наладит производство в Белоруссии
Водители в России не могут запомнить правила проезда перекрёстков
Предприятие «БелДжи» планирует начать сборку автомобилей под собственным брендом. Как пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова, поставлять комплектующие для этого проекта смогут около 200 предприятий региона.
Между тем, определённые проблемы с поставками комплектующих испытывает и сам АвтоВАЗ. В середине мая стало известно, что в Тольятти вынужденно приостановят производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем: деталей для производства этого мотора не хватает, и все имеющиеся резервы уходят на формирование складских запасов Lada Vesta NG.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий