АвтоВАЗ продлил четырёхдневную рабочую неделю до 6 ноября

Приказ распространяется в первую очередь на подразделения авто­сборочного производства. Согласно тексту документа, в период с 5 сентября по 6 ноября 2022 года линия по сборке Lada Granta будет работать в две смены четыре дня в неделю. Аналогичный режим работы заявлен для линии сборки автомобилей на платформе B0, хотя на данный момент ни одна из таких моделей на АвтоВАЗе не собирается. Внедорожники семейства Niva в этот период планируется выпускать также четыре дня в неделю и лишь в одну смену.