АвтоВАЗ продлил четырёхдневную рабочую неделю до 6 ноября

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АвтоВАЗ продлил действие четырёхдневной рабочей недели до 6 ноября 2022 года. Это следует из приказа по предприятию, копия которого опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Отмечается также, что сделано это было практически в последний момент: законные сроки для продления четырёхдневки почти истекли.
На данный момент на заводе выпускается только одна модель — упрощённая Lada Granta. Однако согласно ряду сообщений, в течение лета завод запустит сборку внедорожников семейства Niva. Кроме того, планируется возобновление выпуска универсала Lada Largus, хотя точная дата перезапуска конвейера пока не названа.
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