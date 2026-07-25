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Японский автопром может перейти на унификацию в рамках всей отрасли

Предлагается стандартизировать внутренние компоненты автомобилей разных концернов
Новости
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Глава концерна Toyota Кодзи Сато призвал все японские автомобильные компании снизить конкуренцию между собой и перейти на единые стандарты узлов и деталей. Это позволит им пережить нынешний кризис отрасли и лучше противостоять в борьбе с производителями из других стран, пишет Autonews. К Сато уже присоединился генеральный директор Nissan Иван Эспиноза.

  • «Мы остро ощущаем кризис, который переживает японская автомобильная промышленность в период масштабных преобразований», — сказал глава Toyota. Он предложил всем японским компаниям перейти на стандартизированные компоненты, что высвободит ресурсы на развитие технологий, опций и решений, которые интересны покупателям и одновременно позволят получить конкурентное преимущество.
  • Кодзи Сато пояснил, что речь идёт о деталях, которые не видны владельцам машин: жгутах проводки, патрубках, крепеже и подобных элементах. В идею не входит переход на унифицированные кузова и интерьеры. Что касается использования общих агрегатов, то оно применяется в отрасли давно в рамках партнёрства и совместных проектов разных брендов.
  • Предложение Кодзи Сато одобрил и глава компании Nissan Иван Эспиноза. Реакция руководителей других автоконцернов пока неизвестна. Однако Сато также является председателем Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA), в которую входят Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi и Suzuki. Поэтому его должность и авторитет могут обеспечить необходимую поддержку.

Ранее этим летом Honda, Nissan и Mitsubishi объявили, что находятся на финальной стадии переговоров о стандартизации электронных блоков управления (ECU) для программно-определяемых автомобилей (Software-defined Vehicles или SDV) следующего поколения. Такой шаг позволит оптимизировать расходы на дорогостоящую разработку и начать установку стандартизированных компонентов в серийные машины к 2029 году.

Унификация — это хорошо или плохо?

Скорее хорошо, если без перегибов
Считаю, что скорее плохо

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#Honda#Автопром#Mazda#Mitsubishi#Nissan#Subaru#Suzuki#Toyota
5
Комментарии
Комментарии2
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25 июля 2026
Не знаю, не знаю. Смотря как подойдут к этой унификации. Может, конечно, я перегибаю, только вот с моей колокольни, если на моем аутбеке ходовка будет сильно унифицирована с кем-то там - я сильно подумаю, стоит ли менять-обновлять машину на такую вот унифицированную. Что-то у меня начались сомнения по этому поводу. Есть моменты у каждого автоконцерна, которые делают его приоритетным для любителей. И что? В чем будет смысл существования этих концернов? Где будет конкуренция?
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1 д. назад
Хм... Дед любил повторять, что машина - она как вторая жена. Вспомнилась его присказка и подумалось, когда опрос проходил: а как отнестись к унифицирванной жене? Как будет выглядеть унифицированный кросстрек? Без оппозита? Ведь все не уйдут на оппозитники ради субару? И так по каждому узлу.
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