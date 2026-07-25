Японский автопром может перейти на унификацию в рамках всей отрасли

«Мы остро ощущаем кризис, который переживает японская автомобильная промышленность в период масштабных преобразований», — сказал глава Toyota. Он предложил всем японским компаниям перейти на стандартизированные компоненты, что высвободит ресурсы на развитие технологий, опций и решений, которые интересны покупателям и одновременно позволят получить конкурентное преимущество.

Кодзи Сато пояснил, что речь идёт о деталях, которые не видны владельцам машин: жгутах проводки, патрубках, крепеже и подобных элементах. В идею не входит переход на унифицированные кузова и интерьеры. Что касается использования общих агрегатов, то оно применяется в отрасли давно в рамках партнёрства и совместных проектов разных брендов.