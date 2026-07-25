Японский автопром может перейти на унификацию в рамках всей отрасли

Глава концерна Toyota Кодзи Сато призвал все японские автомобильные компании снизить конкуренцию между собой и перейти на единые стандарты узлов и деталей. Это позволит им пережить нынешний кризис отрасли и лучше противостоять в борьбе с производителями из других стран, пишет Autonews. К Сато уже присоединился генеральный директор Nissan Иван Эспиноза.
- «Мы остро ощущаем кризис, который переживает японская автомобильная промышленность в период масштабных преобразований», — сказал глава Toyota. Он предложил всем японским компаниям перейти на стандартизированные компоненты, что высвободит ресурсы на развитие технологий, опций и решений, которые интересны покупателям и одновременно позволят получить конкурентное преимущество.
- Кодзи Сато пояснил, что речь идёт о деталях, которые не видны владельцам машин: жгутах проводки, патрубках, крепеже и подобных элементах. В идею не входит переход на унифицированные кузова и интерьеры. Что касается использования общих агрегатов, то оно применяется в отрасли давно в рамках партнёрства и совместных проектов разных брендов.
- Предложение Кодзи Сато одобрил и глава компании Nissan Иван Эспиноза. Реакция руководителей других автоконцернов пока неизвестна. Однако Сато также является председателем Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA), в которую входят Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi и Suzuki. Поэтому его должность и авторитет могут обеспечить необходимую поддержку.
Ранее этим летом Honda, Nissan и Mitsubishi объявили, что находятся на финальной стадии переговоров о стандартизации электронных блоков управления (ECU) для программно-определяемых автомобилей (Software-defined Vehicles или SDV) следующего поколения. Такой шаг позволит оптимизировать расходы на дорогостоящую разработку и начать установку стандартизированных компонентов в серийные машины к 2029 году.
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