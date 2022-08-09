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Немецкие тюнеры сделали 650-сильный BMW M3 с карбоновыми «ковшами» Recaro Podium

НовостиКирилл МалышевКомменты

В каталоге немецкого тюнинг-ателье Manhart Performance появилась модель MH3 GTR, созданная на базе спортседана BMW M3. Её мощность увеличена со стандартных для M3 510 лошадиных сил до 650 сил. В числе опций есть гоночные «ковши» Recaro Podium.

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  • Каркас сидений выполнен из углеродного волокна, и они легче штатных передних кресел BMW M3. Несмотря на гоночный внешний вид, ремень безопасности здесь гражданский, трёхточечный. А вот мягких вставок немного, и они тонкие, хотя и прикрывают все места контакта тела с каркасом.
  • Рядная «битурбошестёрка» 3.0 выдаёт 650 сил и 800 Нм против штатных 510 сил и 650 Нм. Добиться увеличенной мощности удалось заменой блока управления двигателя. О доработках в «железе» не сообщается. Свой вклад в увеличение отдачи вносит и кастомный выхлоп. По желанию заказчика из выпускной системы могут удалить каталитический нейтрализатор, если это позволяют законы его страны.
  • По умолчанию в тормозной системе Manhart Performance только перекрашивает суппорты в золотистый цвет. Но по заказу возможны и более серьёзные доработки. Подвеску меняют на заниженную, и тут тоже возможны варианты с разными компонентами. Колёсные диски диаметром 20 дюймов окрашены в чёрный цвет. Используется резина размерности 265/30 спереди и 295/30 сзади.
  • Динамические характеристики новинки и её стоимость не раскрываются.

В прошлом году ателье Manhart Performance показало первую программу доработки BMW M3 последнего поколения. Мощность модели MH3 подняли до 635 л.с. и 780 Нм. Такая машина набирает 200 км/ч за 10,5 секунды, а на отметку в 250 км/ч выходит через 17 секунд после старта. Визуально обе версии — 635- и 650-сильная — друг от друга отличаются только цветом декоративных полос на кузове.

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