BMW M3 и M4 получили юбилейные версии c чемоданами

Компания BMW анонсировала особые варианты исполнения для седана M3 и купе M4 в честь 50‑летнего юбилея подразделения BMW M. Официально он отмечается 24 мая. Варианты исполнения спорткаров подготовят для каждого рынка в отдельности — Европы, Северной Америки и Китая. Отличаться они будут эксклюзивными схемами отделки, расширенными комплектациями и оригинальными аксессуарами: например, в США к каждому автомобилю приложат чемодан с оформлением в цветах BMW M.
- В Европе и Китае юбилейную версию под названием BMW M 50 Jahre получит только купе M4, при этом заказать её можно будет для спорткара с любым доступным вариантом двигателя, коробки и типа привода. Для европейцев такую BMW M4 будут красить в один из пяти оригинальных ярких цветов (чёрный, серый, два оттенка синего и красный). Спорткар укомплектуют коваными колёсными дисками диаметром 19 и 20 дюймов, которые также будут цветными — матово-серыми либо золотисто-бронзовыми.
- В Китае доступных цветов окажется только два — серый и оранжевый (появление последнего связано с тем, что сейчас в Китае идёт год Тигра).
- В США и Канаде в исполнении BMW M 50 Jahre будет продаваться только седан M3. Для него также предложат пять оттенков кузова, но чёрного среди них не окажется: доступны красный, оранжевый, синий, серый и фиолетовый. Утверждается, что каждый из этих цветов должен напоминать об одной из культовых BMW M3 прошлого.
- Помимо оригинальных цветов и колёс юбилейные спорткары снабдят дополнительными аэродинамическими деталями из карбона — сплиттером и спойлером, а оконечники выхлопных труб отделают углепластиком и титаном. В салоне появятся тематические цветные акценты и соответствующие шильдики, а на седанах для Северной Америки — ещё и номерные таблички. Для этого региона выпустят только 500 машин.
В середине прошлого десятилетия версию с похожим названием 30 Jahre компания BMW выпустила для седана M5 — посвящена она была 30‑летнему юбилею модели. В ноябре прошлого года единственный присутствующий в России седан из этого лимитированного выпуска выставлялся на продажу на Авто.ру и был на тот момент самым дорогим BMW в стране.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий