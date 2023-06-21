Ателье Manhart сделало универсал BMW M3 650-сильным

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Тюнинг-ателье Manhart поработало над суперуниверсалом BMW M3 Touring. Двигатель форсировали до 650 лошадиных сил, а в числе опций появился карбоновый капот за 1,6 миллиона рублей. Судя по каталогу на сайте тюнера, полный комплект доработок обойдётся примерно в 50–60 тысяч евро.
Ранее ателье G-Power довело отдачу мотора BMW M3 Touring до 720 сил и 850 Нм. С такими параметрами максимальная скорость суперуниверсала выросла до 322 км/ч.
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