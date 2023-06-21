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Ателье Manhart сделало универсал BMW M3 650-сильным

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Кирилл Малышев

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Тюнинг-ателье Manhart поработало над суперуниверсалом BMW M3 Touring. Двигатель форсировали до 650 лошадиных сил, а в числе опций появился карбоновый капот за 1,6 миллиона рублей. Судя по каталогу на сайте тюнера, полный комплект доработок обойдётся примерно в 50–60 тысяч евро.

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  • Новая версия получила название MH3 650 Touring. Вместо стоковых 510 сил и 650 Нм трёхлитровая «шестёрка» теперь выдаёт 650 л.с. и 800 Нм. Динамические характеристики не раскрываются.
  • Снаружи универсал обвесили многочисленными элементами из карбона. Заменены также «ноздри» решётки радиатора, хотя их форма осталась той же. Самый дорогой элемент всего комплекта — облегчённый углепластиковый капот от М4 CSL.
  • Легкосплавные диски — диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Кузов стоит ближе к земле благодаря регулируемой заниженной подвеске. Сзади красуются четыре 100-миллиметровые выхлопные трубы, которыми заканчивается выпускной тракт от Remus.
  • В салоне заменили передние кресла. Правда, «ковши» с прорезями в спинке (вероятно, они сделаны для облегчения конструкции) не выглядят слишком удобными. Кроме того, в Manhart сделали «звёздное небо» по аналогии с Rolls-Royce. И, разумеется, по всей машине эмблемы BMW заменили на логотипы тюнера.

Ранее ателье G-Power довело отдачу мотора BMW M3 Touring до 720 сил и 850 Нм. С такими параметрами максимальная скорость суперуниверсала выросла до 322 км/ч.

Стало лучше внешне?

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