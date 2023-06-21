Ателье Manhart сделало универсал BMW M3 650-сильным

В салоне заменили передние кресла. Правда, «ковши» с прорезями в спинке (вероятно, они сделаны для облегчения конструкции) не выглядят слишком удобными. Кроме того, в

Manhart

сделали «звёздное небо» по аналогии с

Rolls

-

Royce

. И, разумеется, по всей машине эмблемы

BMW

заменили на логотипы тюнера.