Ателье Manhart доработало седан BMW M340d: теперь он ниже и на 40 сил мощнее

В немецком ателье Manhart провели тюнинг дизельному седану BMW M340d. После него четырёхдверка стала на 40 миллиметров ниже и получила 40 дополнительных лошадиных сил, что на 10% больше стоковой мощности. Новинку назвали Manhart MH3 400D.