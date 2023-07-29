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Ателье Manhart доработало седан BMW M340d: теперь он ниже и на 40 сил мощнее

НовостиКирилл МалышевКомменты

В немецком ателье Manhart провели тюнинг дизельному седану BMW M340d. После него четырёхдверка стала на 40 миллиметров ниже и получила 40 дополнительных лошадиных сил, что на 10% больше стоковой мощности. Новинку назвали Manhart MH3 400D.

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  • Однако в спорткаре не 400 сил, как можно подумать по её индексу, а всего 380. Крутящий момент 3,0-литрового турбодизеля вырос с 700 до 770 Нм. Как от этого улучшились динамические характеристики, не сообщается. В стоке полноприводный седан , оснащённый полным приводом, разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
  • Прибавки добились перепрограммированием блока управления двигателем и установкой кастомного выпуска. Под задним бампером он заканчивается четырьмя 90-миллиметровыми патрубками. Также предусмотрены регулируемые заслонки для изменяемого звучания.
  • Поработали и над внешностью, добавив на кузов броские серебристые и красные полосы, карбоновые спойлер и диффузор. Пружины H&R занизили клиренс на 40 миллиметров спереди и на 30 миллиметров сзади. Матово-чёрные литые диски — диаметром 20 дюймов.
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  • Интерьер доработали по скромному сценарию. Там появились карбоновые подрулевые переключатели передач, углепластиковые накладки на тыльную сторону спортивных сидений и накладки на пороги с названием ателье и подсветкой.

В Manhart готовы доработать и экстремальный BMW M4 CSL. Машине добавляют больше 150 сил, а внешность делают ещё более брутальной. В подвеске меняют часть компонентов и общие настройки.

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