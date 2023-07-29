Ателье Manhart доработало седан BMW M340d: теперь он ниже и на 40 сил мощнее

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Ателье Manhart сделало универсал BMW M3 650-сильным
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В немецком ателье Manhart провели тюнинг дизельному седану BMW M340d. После него четырёхдверка стала на 40 миллиметров ниже и получила 40 дополнительных лошадиных сил, что на 10% больше стоковой мощности. Новинку назвали Manhart MH3 400D.
В Manhart готовы доработать и экстремальный BMW M4 CSL. Машине добавляют больше 150 сил, а внешность делают ещё более брутальной. В подвеске меняют часть компонентов и общие настройки.
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