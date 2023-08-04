2 сентября BMW представит близкий к серии электроконцепт «Нового класса»

Neue Klasse – архитектура, которая ляжет в основу как минимум шести новых электрокаров марки. В прошлом году сообщалось, что первыми из них станут седан размером с BMW 3 серии и спортивный кроссовер.

Производство собираются запустить в 2025 году на новом заводе в Венгрии. С 2026-го машины на Neue Klasse также начнут строить в Мюнхене и в Шэньяне — на совместном с Brilliance предприятии.

Неотъемлемой частью Neue Klasse станут батареи следующего поколения, которые будут собирать из цилиндрических ячеек вместо нынешних призматических. Они должны обеспечить 30-процентную прибавку запаса хода с одновременным снижением себестоимости на 50 процентов. Такие блоки аккумуляторов будут поддерживать 350-киловаттную зарядку, что сократит время восстановления запаса энергии с 10 до 80 процентов примерно на треть. Для их производства BMW собирается открыть шесть заводов — по два в Европе, Китае и Северной Америке.

Ранее стало известно, что компания планирует оснащать спортивные электромобили имитацией коробки передач. В частности, её могут предложить для первой самостоятельной модели подразделения BMW M, которая уже проходит испытания. При этом главной особенностью спорткара должна стать силовая установка с четырьмя электромоторами, которые управляются независимо друг от друга единым центральным блоком для обеспечения максимальной манёвренности и устойчивости — как у гиперкара Rimac Nevera.