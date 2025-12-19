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Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Подборки
Тесты
Старый, добрый, дорогой: первый тест KGM Rexton
5
15
13 февраля
Тесты
Видео
Приятный олдскул или пережиток прошлого? Тест и обзор KGM Korando
5
7
6 февраля
Тесты
Видео
Подробный тест KGM Korando: плюсы и минусы неоцифрованного кроссовера
11
16
19 декабря 2025
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Подборки
Тесты
KGM Torres против Subaru Crosstrek: тест нетипичных и некитайских кроссоверов
16
22
17 сентября 2025
Тесты
Подробный тест KGM Torres: все плюсы и минусы официального кроссовера из Кореи
14
36
8 июля 2025
Тесты
За что такие деньги?! Тест и обзор очень компактного KGM Tivoli
3
9
4 июля 2025
Тесты
Видео
Подробный тест KGM Tivoli: плюсы и минусы компакт-кросса с большим сюрпризом
11
23
30 июня 2025
Тесты
Первый тест всех новинок KGM: какими получились четыре официальных «корейца»
13
64
29 апреля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
KGM
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