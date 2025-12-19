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Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Приятный олдскул или пережиток прошлого? Тест и обзор KGM Korando
5
7
6 февраля
Тесты
Видео
Подробный тест KGM Korando: плюсы и минусы неоцифрованного кроссовера
11
16
19 декабря 2025
Тесты
Первый тест всех новинок KGM: какими получились четыре официальных «корейца»
13
64
29 апреля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
KGM
Korando
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