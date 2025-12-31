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Renault
4,3
3 480 отзывов
7 новых
13 819 с пробегом
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История
В продаже: импортные универсалы вместо «Лады» с «механикой»
6
3 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: пять свежих иномарок с АКП вместо Lada Granta с вариатором
6
5
16 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: пять свежих французских машин, которые можно купить в России
3
15 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: шустрые «евромалыши» в заводской (и не только) прокачке
3
2
20 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
От Монстра до Кампуса: объявления недели на Авто.ру
3
2
19 апреля
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
В продаже! Интересные «французы» для искателей небанальных покупок
5
1
17 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Небанальные европейские хэтчбеки 1990-х дешевле 500 000 рублей
4
16 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Забавные электрокары для тех, кто ищет внимания
12
5
20 января
Подборки
Вторичка
От новой Тестароссы до супер-Тойоты: главные мировые новинки 2025 года
10
5
31 декабря 2025
Подборки
В продаже! «Капсулы времени» для нетипичной автоколлекции
6
16 декабря 2025
Подборки
Вторичка
1
2
3
4
5
6
Журнал Авто.ру
Подборки
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