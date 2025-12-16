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Вторичка про
Renault
4,3
3 483 отзыва
14 009 с пробегом
Технические характеристики
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В продаже: шустрые «евромалыши» в заводской (и не только) прокачке
3
2
20 мая
Вторичка
Подборки
Renault «на полном ходу» после каршеринга и фатальной аварии: о чём не рассказывает продавец
5
1
6 мая
Разбор
Вторичка
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Вторичка
Подборки
От Монстра до Кампуса: объявления недели на Авто.ру
2
2
19 апреля
Вторичка
Подборки
«Надёжный и живой» Renault Megane, воскрешённый из «тотала»: о чём не рассказывает продавец
5
25 марта
Разбор
Вторичка
В продаже! Интересные «французы» для искателей небанальных покупок
5
1
17 февраля
Вторичка
Подборки
В продаже! Небанальные европейские хэтчбеки 1990-х дешевле 500 000 рублей
4
16 февраля
Вторичка
Подборки
Смятый Renault, который чудом вернулся на дороги: о чём не рассказывает продавец
6
11 февраля
Разбор
Вторичка
В продаже! Забавные электрокары для тех, кто ищет внимания
7
20 января
Вторичка
Подборки
В продаже! «Капсулы времени» для нетипичной автоколлекции
6
16 декабря 2025
Вторичка
Подборки
В продаже! Кроссоверы традиционных марок по цене обновлённой Niva Travel
2
1
15 декабря 2025
Вторичка
Подборки
В продаже! Практичные европейские «каблучки» по цене Ларгуса
7
5
12 ноября 2025
Вторичка
Подборки
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
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Renault
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