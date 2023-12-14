Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про
Renault
4,3
3 480 отзывов
6 новых
14 008 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Duster
Arkana
Logan
Kaptur
Dokker
Koleos
Все материалы
Новости
Подборки
Вторичка
Разбор
Видео
Про бизнес
Тесты
Учебник
История
Omoda против Renault: какой из стильных «бюджетников» лучше?
4
3
7 июня
Тесты
Видео
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Народное хозяйство. Новая Hyundai Creta против Renault Duster и Kia Seltos
2
14
11 ноября 2021
Тесты
Повод не нужен. Все плюсы и минусы Renault Arkana: подробный тест-драйв
2
24
2 августа 2021
Тесты
Пакет Off-road. Все плюсы и минусы Renault Duster: подробный тест
6
17 июля 2021
Тесты
Междусобойчик. Renault Duster против Kaptur и Arkana: сравнительный тест-драйв
8
1 июля 2021
Тесты
Renault Duster двойного назначения: пять вопросов про вариатор, которого все боятся
1
15
25 мая 2021
Тесты
Встреча одноклассников. Chevrolet Nexia против Renault Logan и Lada Granta: сравнительный тест
1
8
7 мая 2021
Тесты
Наполнение бюджета: первый тест нового Renault Duster
2
17
5 марта 2021
Тесты
Вторая старость: тест-драйв обновлённого Renault Kaptur
1
2
24 июня 2020
Тесты
Седарожник: подробный тест Renault Logan Stepway
4
8 мая 2020
Тесты
Пир во время зимы: тест Renault Arkana на льду и в снегах
2
9 марта 2020
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Renault
Подождите
Объявления загружаются