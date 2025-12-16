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Вторичка про Renault
Logan
4,0
749 отзывов
3 854 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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В продаже! «Капсулы времени» для нетипичной автоколлекции
6
16 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Logan после «небольшого ДТП», в котором пострадал весь кузов: о чём не рассказывает продавец
6
2
4 июня 2025
Вторичка
Разбор
Вместо Весты с вариатором: 7 подержанных моделей в бюджете до 1 700 000 рублей
1
3
31 октября 2024
Подборки
Вторичка
«Затоталенный» Логан-домосед, который никак не найдёт владельца: о чём не рассказывает продавец
1
2
23 октября 2024
Вторичка
Разбор
Почти новый Logan, который лишился мотора после ДТП: о чём не рассказывает продавец
1
6 декабря 2023
Вторичка
Разбор
Бюджетные седаны: 7 свежих моделей с пробегом за 1 000 000 рублей
2
27 июля 2023
Подборки
Вторичка
Выбираем второй Renault Logan с пробегом: проблемы, особенности и цены
1
25 мая 2023
Вторичка
Разбор
Надёжен ли Renault Logan II поколения: все проблемы автомобиля с пробегом
6
1
17 марта 2022
Вторичка
Учебник
5 главных проблем подержанных Renault Logan
3
3
9 декабря 2019
Вторичка
Разбор
Журнал Авто.ру
Вторичка
Renault
Logan
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