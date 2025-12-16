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Подборки про Renault
Logan
4,0
751 отзыв
3 781 с пробегом
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В продаже! «Капсулы времени» для нетипичной автоколлекции
6
16 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Входной билет: топ-7 бюджетных седанов с пробегом за 500 000 рублей
5
7
25 сентября 2025
Подборки
Вместо Весты с вариатором: 7 подержанных моделей в бюджете до 1 700 000 рублей
1
3
31 октября 2024
Подборки
Вторичка
Бюджетные седаны: 7 свежих моделей с пробегом за 1 000 000 рублей
2
27 июля 2023
Подборки
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