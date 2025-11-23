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Jetour
4,6
60 отзывов
5 862 новых
1 101 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Путешествия
Пекин-2026: серийные и не очень, но точно интересные внедорожники выставки
2
28 апреля
Подборки
Пекин-2026: плюшевая (и не только) дичь автосалона китайской столицы
1
2
28 апреля
Подборки
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Подборки
Тесты
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Гуанчжоу-2025: главные новинки для России
19
18
23 ноября 2025
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Jetour Dashing
8
10
6 ноября 2025
Подборки
Не только коврики: необычные аксессуары для китайских машин, полезные для путешествий
7
17 октября 2025
Подборки
Путешествия
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Jetour T2
9
43
9 октября 2025
Подборки
Техника путешествий: необычные, но удобные автомобильные девайсы из Китая
4
1
19 июня 2025
Подборки
Путешествия
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Jetour T2 от тех, кто ездил на привычных машинах
9
86
4 июня 2025
Подборки
Шанхай-2025: новинки, которые доберутся до России
14
29
24 апреля 2025
Подборки
«Убийцы» Land Cruiser из Китая — огромные и суровые вездеходы
1
14 февраля 2023
Подборки
Журнал Авто.ру
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Jetour
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