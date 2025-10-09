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Подборки про Jetour
T2
4,6
13 отзывов
647 новых
216 с пробегом
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Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
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16
20 января
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Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Jetour T2
9
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9 октября 2025
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Jetour T2 от тех, кто ездил на привычных машинах
9
86
4 июня 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
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Jetour
T2
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