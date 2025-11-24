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4,3
393 отзыва
110 новых
972 с пробегом
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Вторичка
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Путешествия
В продаже: «китайцы», которых боится бездорожье
4
2
23 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: пять рамников (иностранных и не очень) вместо обновлённой Lada Niva Legend
7
8 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Небольшие кемперы для ночёвок на природе
42
12
6 марта
Подборки
Вторичка
Путешествия
Самый полный гид по недорогим внедорожникам: топ-20 моделей дешевле 1 500 000 рублей
12
6
29 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Неочевидные «китайцы» за полцены новой Lada Granta
3
3
26 января
Подборки
Вторичка
Гуанчжоу-2025: главные премьеры китайских брендов
6
8
24 ноября 2025
Подборки
В продаже! Занятные, но недорогие пикапы с разных концов света
14
19
7 октября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Живые и дешёвые «китайцы» старой школы
10
12
23 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Всё ещё живы: какие автобренды не собираются отказываться от моторов V8
8
8
7 августа 2025
Подборки
В продаже! «Китайцы», готовые к жесточайшему оффроуду
3
1 августа 2023
Подборки
Вторичка
Пикапы с пробегом, которые ещё могут! 5 подержанных моделей ценой до 2 500 000 рублей
1
6 апреля 2023
Подборки
Вторичка
«Убийцы» Land Cruiser из Китая — огромные и суровые вездеходы
1
14 февраля 2023
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
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