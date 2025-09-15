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Тесты про Great
Wall
4,3
393 отзыва
105 новых
980 с пробегом
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Вин-вин: первый тест обновлённого пикапа Great Wall Poer в трёх фактах
12
13
15 сентября 2025
Тесты
Финал «Бездорожье»: пять внедорожников на пути к таинственному лабиринту
12
38
12 ноября 2024
Тесты
Проект «Бездорожье»: из Европы в Азию на JAC T9 и GWM Poer — к уникальному заводу через инопланетный космодром
4
10
26 сентября 2024
Тесты
Обзор Great Wall Poer King Kong: все плюсы и минусы самого большого китайского пикапа. Подробный тест
7
21 ноября 2023
Тесты
Dongfeng DF6 против Great Wall Poer King Kong: сравнительный тест очень разных пикапов
1
17 августа 2023
Тесты
Первый тест очень большого пикапа Great Wall Poer King Kong
18
12 мая 2023
Тесты
Обзор GWM Wingle 7: все плюсы и минусы дешёвого пикапа из Китая. Подробный тест
20 января 2023
Тесты
Остались на хозяйстве. Great Wall Wingle 7 против JAC T6: сравнительный тест-драйв
20 сентября 2022
Тесты
Проездной. Все плюсы и минусы недешёвого пикапа Great Wall Poer: подробный тест
3
1 сентября 2022
Тесты
Первый тест китайских пикапов Great Wall Wingle и Poer. Бортовые и грузовые
2
12 июля 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Great Wall
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