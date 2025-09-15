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Тесты про Great Wall
Poer
4,8
5 отзывов
104 новых
94 с пробегом
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Разбор
Вин-вин: первый тест обновлённого пикапа Great Wall Poer в трёх фактах
12
13
15 сентября 2025
Тесты
Финал «Бездорожье»: пять внедорожников на пути к таинственному лабиринту
12
38
12 ноября 2024
Тесты
Проект «Бездорожье»: из Европы в Азию на JAC T9 и GWM Poer — к уникальному заводу через инопланетный космодром
4
10
26 сентября 2024
Тесты
Проездной. Все плюсы и минусы недешёвого пикапа Great Wall Poer: подробный тест
3
1 сентября 2022
Тесты
Первый тест китайских пикапов Great Wall Wingle и Poer. Бортовые и грузовые
2
12 июля 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Great Wall
Poer
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