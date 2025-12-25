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DongFeng
4,6
35 отзывов
212 новых
256 с пробегом
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В продаже: грузовые фургоны с пробегом взамен нового SKM M7 от АвтоВАЗа
4
1 июня
Подборки
Вторичка
Пекин-2026: серийные и не очень, но точно интересные внедорожники выставки
2
28 апреля
Подборки
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
5
3 февраля
Подборки
Тесты
В продаже! Неочевидные «китайцы» за полцены новой Lada Granta
3
3
26 января
Подборки
Вторичка
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Подборки
Тесты
Грузовой фронт: что интересного показали на выставке «Комтранс-2023»
1
9 сентября 2023
Подборки
Седаны из Китая, которые заменят Hyundai Solaris и Kia Rio: шесть интересных вариантов
6
4 апреля 2023
Подборки
10 самых популярных китайских автомобилей в России
27 ноября 2019
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Про бизнес
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