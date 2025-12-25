Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про
DongFeng
4,6
35 отзывов
222 новых
228 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Shine Max
DF6
Dongfeng DFSK ix7
Dongfeng Fengguang iX5
Dongfeng Fengon 500
Dongfeng DFSK 500
Dongfeng Huge
Dongfeng Mage
Все материалы
Новости
Тесты
Подборки
Разбор
Вторичка
Про бизнес
Новинка года
Видео
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Тесты
Подборки
Первый тест новинок Dongfeng: похожих, но разных кроссоверов Mage и Huge
4
12
11 июня 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Dongfeng Aeolus Shine Max: все плюсы и минусы нетипичного китайского седана
9
7
13 марта 2025
Тесты
DFSK 500 против «Москвича 3»: сравнительный тест кроссоверов, которые пытаются стать народными
8
14
23 января 2025
Тесты
Первый тест кроссовера DFSK 500, который стоит почти как Lada Vesta
2
11
17 сентября 2024
Тесты
DFSK ix5 и ix7: один тест двух новых кроссоверов в цифрах, индексах и фактах
6
3
16 апреля 2024
Тесты
Toyota Camry против «китайцев»: сравнительный тест трёх бизнес-седанов
2
29
12 января 2024
Тесты
Первый тест Dongfeng Aeolus Shine Max, очередного претендента на замену Toyota Camry
1
4
10 октября 2023
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
DongFeng
Подождите
Объявления загружаются