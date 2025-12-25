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Тесты про DongFeng Shine
Max
25 с пробегом
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Shine Max
DF6
Dongfeng DFSK ix7
Dongfeng Fengguang iX5
Dongfeng Fengon 500
Dongfeng DFSK 500
Dongfeng Huge
Dongfeng Mage
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Новости
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест и обзор Dongfeng Aeolus Shine Max: все плюсы и минусы нетипичного китайского седана
9
7
13 марта 2025
Тесты
Toyota Camry против «китайцев»: сравнительный тест трёх бизнес-седанов
2
29
12 января 2024
Тесты
Первый тест Dongfeng Aeolus Shine Max, очередного претендента на замену Toyota Camry
1
4
10 октября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
DongFeng
Shine Max
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