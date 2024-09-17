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Тесты про DongFeng Dongfeng Fengon
500
4 с пробегом
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Dongfeng Fengon 500
Dongfeng DFSK 500
Dongfeng Huge
Dongfeng Mage
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Тесты
Первый тест кроссовера DFSK 500, который стоит почти как Lada Vesta
2
11
17 сентября 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
DongFeng
Dongfeng Fengon 500
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