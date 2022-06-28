Электрический флагман Cadillac подорожал в полтора раза ещё до премьеры

Высокая стоимость и ограниченные объёмы выпуска должны помочь компании в позиционировании новинки — Celestiq получит статус редкого предмета роскоши. Однако, по мнению издания, такая цена выводит Cadillac в сегмент рынка, где доминируют марки Rolls-Royce и Bentley.

Кроме того,

высокая стоимость электроседана может быть обусловлена дороговизной составляющих его силовой установки.