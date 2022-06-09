Электрический флагман Cadillac будет стоить 200 тысяч долларов

Компания Cadillac опубликовала несколько новых тизеров, предваряющих премьеру электрического седана Celestiq. Он должен стать флагманом модельного ряда премиального бренда. Как утверждает издание Carscoops, компания будет собирать серийные Celestiq только на заказ по цене от 200 тысяч долларов. В качестве шоу-кара седан должен дебютировать уже в нынешнем году, а сборка флагмана стартует в 2023‑м.