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АвтоВАЗ открыл предзаказы для дилеров на упрощённые Гранты

Электрический флагман Cadillac будет стоить 200 тысяч долларов

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Дмитрий Елизаров

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Компания Cadillac опубликовала несколько новых тизеров, предваряющих премьеру электрического седана Celestiq. Он должен стать флагманом модельного ряда премиального бренда. Как утверждает издание Carscoops, компания будет собирать серийные Celestiq только на заказ по цене от 200 тысяч долларов. В качестве шоу-кара седан должен дебютировать уже в нынешнем году, а сборка флагмана стартует в 2023‑м.

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  • Первое тизерное изображение демонстрирует колёсный диск и выштамповку на переднем крыле, в которую имплантирован подсвеченный логотип. Тизер также даёт некоторое представление о длине «капота» электромобиля.
  • Второй показывает тонкую светодиодную графику задних фонарей в фирменном стиле электрокаров Cadillac. Наконец, на третьем изображении запечатлен кузовной молдинг.
  • Как ожидается, Cadillac Celestiq будет оснащён огромным экраном во всю длину передней панели, и ещё три экрана появятся у задних пассажиров. Кроме того, для флагманского седана предложат набор эксклюзивных отделочных материалов.
  • Базироваться Celestiq будет на платформе GM Ultium, то есть станет технически близок к кроссоверу Lyriq. При этом проезжать без подзарядки он сможет до 650 километров, а бортовая электроника будет поддерживать ток зарядки до 350 кВт. Также седан получит полно­управляемое шасси.
  • Высокая стоимость седана обусловлена, по мнению издания, желанием Cadillac сохранить за моделью эксклюзивный статус. Выпускать его будут только под заказ для конкретного клиента, а в производстве задействуют ручную сборку.

На предыдущих тизерах Cadillac демонстрировала ещё одну необычную опцию для будущего флагмана. Celestiq снабдят стеклянной крышей с регулируемой прозрачностью, при этом затемнять можно будет отдельные участки покрытия.

А вам пригодилась бы крыша, прозрачность которой можно менять?

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