Cadillac показал детали интерьера электрического флагмана за 200 тысяч долларов

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Компания Cadillac опубликовала новые тизеры с электрическим флагманом Celestiq. На этот раз они демонстрируют некоторые детали оформления интерьера роскошного седана, который, как ожидается, будет стоить около 200 тысяч долларов. Прототип Cadillac Celestiq дебютирует в течение июля нынешнего года.
Никаких технических характеристик официально пока не названо. Ожидается, что в основу седана ляжет платформа GM Ultium, а проезжать без подзарядки он сможет до 650 километров. Ранее сообщалось также, что Cadillac Celestiq будут оснащать панорамной крышей, прозрачность которой можно регулировать по секторам.
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