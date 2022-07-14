Cadillac показал интерьер флагманского электрокара Celestiq

Помимо новых деталей кузова продемонстрированы четыре футуристичных кресла, разделённые массивной центральной консолью. На спинках передних размещены экраны. Ещё две сенсорные панели видны на консоли (задняя предназначена для управления настройками кресел и климата), а передняя панель полностью укрыта дисплеем — на него выведен индикатор заряда аккумуляторов. Пол багажника, по всей видимости, отделан той же кожей, что и остальной интерьер.

Cadillac Celestiq построен на платформе GM Ultium, то есть технически идентичен, к примеру, GMC Hummer EV, но представители марки уже заявляли, что флагман призван переосмыслить понятия высокотехнологичности и роскоши. Ожидается, что Cadillac построит не более 500 таких фастбеков. Каждый из них будет стоить минимум 200 тысяч долларов, собираться вручную и получит огромное количество возможностей персонализации.