Cadillac показал интерьер флагманского электрокара Celestiq
Компания Cadillac опубликовала новые тизерные изображения электромобиля Celestiq, который должен стать флагманской моделью. Из них становится понятно, что Celestiq не будет седаном — он получит необычный тип кузова. Кроме того, интерьер электрокара окажется четырёхместным и высокотехнологичным.
- На одном из фото изображена в профиль передняя часть кузова с большим колёсным диском, необычной светотехникой и камерой вместо бокового зеркала. На другом можно увидеть, что кузов Cadillac Celestiq при этом окажется двухобъёмным: по всей видимости, электромобиль станет подобием фастбека. Крыша будет полностью стеклянной, а задние бумерангоподобные фонари разместятся даже на крыльях.
- Помимо новых деталей кузова продемонстрированы четыре футуристичных кресла, разделённые массивной центральной консолью. На спинках передних размещены экраны. Ещё две сенсорные панели видны на консоли (задняя предназначена для управления настройками кресел и климата), а передняя панель полностью укрыта дисплеем — на него выведен индикатор заряда аккумуляторов. Пол багажника, по всей видимости, отделан той же кожей, что и остальной интерьер.
Cadillac Celestiq построен на платформе GM Ultium, то есть технически идентичен, к примеру, GMC Hummer EV, но представители марки уже заявляли, что флагман призван переосмыслить понятия высокотехнологичности и роскоши. Ожидается, что Cadillac построит не более 500 таких фастбеков. Каждый из них будет стоить минимум 200 тысяч долларов, собираться вручную и получит огромное количество возможностей персонализации.
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