Компания Buick показала будущий четырёхместный электрокар и новый логотип

Технические характеристики Wildcat компания не называет, как и его серийные перспективы. По всей видимости, это «дизайнерский» концепт-кар, демонстрирующий направление дальнейшего развития визуальной стилистики марки. Кроме того, новым концептом Buick подчёркивает своё стремление к электрификации: первый серийный Buick на батарейках появится в 2024 году (его назовут Electra), а к концу десятилетия компания откажется от производства автомобилей с ДВС.