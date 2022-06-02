Оставить коммент

Полисы ОСАГО подорожали впервые за три года

Компания Buick показала будущий четырёхместный электрокар и новый логотип

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Buick представила концептуальный электромобиль, для которого возродила название Wildcat. Концепт призван дать представление о том, как будут выглядеть будущие модели Buick на электротяге, выпускать которые фирма планирует начать с 2024 года. Кроме того, с концептом дебютировал и новый логотип компании.

Читайте нас в Дзене!
  • Buick Wildcat представляет собой большой фастбек с необычно агрессивным дизайном. Экстерьер концепта характерен развитыми бамперами, большой площадью остекления и минимальными свесами кузова.
  • Wildcat получил характерный силуэт с удлинённым «капотом», динамичной линией крыши и большими колёсными дисками, дизайн которых напоминает крыльчатки турбин. Узкие светодиодные фары концепта способны создавать анимированные эффекты. Помимо крупных боковых дверей для облегчения посадки у Wildcat ещё и приподнимаются панели крыши.
  • Четырёхместный интерьер концепта разделён пополам «парящей» консолью, в передней части которой смонтированы дисплей и сенсорная панель для управления дополнительными функциями. Ещё два экрана объединены в один большой дисплей на передней панели и должны визуально гармонировать с приплюснутым рулевым колесом.
1/8
  • Технические характеристики Wildcat компания не называет, как и его серийные перспективы. По всей видимости, это «дизайнерский» концепт-кар, демонстрирующий направление дальнейшего развития визуальной стилистики марки. Кроме того, новым концептом Buick подчёркивает своё стремление к электрификации: первый серийный Buick на батарейках появится в 2024 году (его назовут Electra), а к концу десятилетия компания откажется от производства автомобилей с ДВС.
  • Новое лого Buick, как и раньше, состоит из трёх вертикальных «щитов». Однако теперь они стали изящнее, расположены в один ряд, лишены округлого обрамления и получили иное наполнение. Как и прежде, логотип компании выдержан в четырёх цветах — серебристом, красном, белом и синем.

Концепт-кар под названием Electra компания Buick уже демонстрировала — футуристическое кросс-купе показали в Китае. Ожидается, что для этого рынка компания создаст обособленную линейку серийных электромобилей.

Стоило бы такое запустить в серию, как считаете?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании