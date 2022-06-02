Компания Buick показала будущий четырёхместный электрокар и новый логотип

Материал по теме
С молотка уйдёт уникальный кабриолет Buick — посвящение первому в истории концепту
Полисы ОСАГО подорожали впервые за три года
Компания Buick представила концептуальный электромобиль, для которого возродила название Wildcat. Концепт призван дать представление о том, как будут выглядеть будущие модели Buick на электротяге, выпускать которые фирма планирует начать с 2024 года. Кроме того, с концептом дебютировал и новый логотип компании.
Концепт-кар под названием Electra компания Buick уже демонстрировала — футуристическое кросс-купе показали в Китае. Ожидается, что для этого рынка компания создаст обособленную линейку серийных электромобилей.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий