Электрическая ГАЗель, как «Паутина» следит за водителями и подробный обзор Tank 300. Главное за день

За всеми следят: объясняем, где и как работает система «Паутина», которая наблюдает за российскими дорогами и ловит автомобили с подложными номерами.

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Новые электрокары по-прежнему недёшевы, но на вторичном рынке уже есть «электрички» по более-менее вменяемым ценам. Мы подобрали четыре электромобиля, которые сегодня стоят в пределах 2,5 млн рублей.