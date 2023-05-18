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Lamborghini показала сборку новейшего супергибрида Revuelto

Электрическая ГАЗель, как «Паутина» следит за водителями и подробный обзор Tank 300. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! Гиперкар Rimac Nevera сумел установить сразу 23 новых рекорда за один день. Они связаны с разгоном, торможением и максимальной скоростью. Среди прочего, Nevera совершил рекордный разгон до 400 км/ч с последующей остановкой. Расскажите об этом друзьям, а мы переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Незаводские диски

Опытные автомобилисты знают, за какое нештатное оборудование на машине можно получить штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Однако вопросы на эту тему возникают постоянно. Сегодня отвечаем с помощью юриста на один из самых распространённых: можно менять заводские диски?

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Новые электрокары по-прежнему недёшевы, но на вторичном рынке уже есть «электрички» по более-менее вменяемым ценам. Мы подобрали четыре электромобиля, которые сегодня стоят в пределах 2,5 млн рублей.

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Чем роторный двигатель отличается от обычного, как он работает и какие имеет преимущества и недостатки? Рассказываем!

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