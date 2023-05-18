Электрическая ГАЗель, как «Паутина» следит за водителями и подробный обзор Tank 300. Главное за день

Добрый вечер! Гиперкар Rimac Nevera сумел установить сразу 23 новых рекорда за один день. Они связаны с разгоном, торможением и максимальной скоростью. Среди прочего, Nevera совершил рекордный разгон до 400 км/ч с последующей остановкой. Расскажите об этом друзьям, а мы переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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