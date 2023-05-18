Как едет? Leaf классно едет в любом режиме. Электрокар радует хорошей управляемость, но при этом не требует жертв по части комфорта. Плавность хода у Leaf на очень достойном уровне, а шумоизоляция — одна из лучших в классе. У базовой версии запас хода составляет 270 км. До 385 км на одной зарядке может проехать версия Leaf e+. В холодное время года этот показатель сокращается минимум на треть.

Чего ждать? Проблем с коррозией у Лифа нет. Ряд деталей кузова, в частности, капот, двери и крылья выполнены из алюминия. Качество ЛКП нареканий не вызывает. Однако материалы отделки сидений в салоне стойкостью не отличаются. Могут случаться сбои мультимедийки. Нередко отказывают стеклоподъёмники и подогрев сидений.

Leaf второго поколения получил слегка изменённый синхронный электродвигатель EM57, известный по предыдущему поколению. Слабых мест у него нет. В качестве коробки передач выступает одноступенчатый редуктор. В большинстве случаев он не доставляет проблем, но ему требуется регулярная замена масла. Из редких нареканий — шумы и вибрации при движении на определённых скоростях, а также трудности с переключениями при отрицательных температурах.

При соблюдении правильных условий эксплуатации, батарея Leaf может сохранять до 80% емкости после пробега в 180-200 тысяч километров.

Шасси у Ниссана максимально простое: спереди стоят стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Ресурс основных деталей подвески примерно 100–150 тысяч километров.