Процент электромобилей в мировом автопарке небольшой, но они уже перестали быть экзотикой даже в России. И сомнений в том, что их доля будет только расти, почти не осталось — поэтому пора к ним привыкать. И если новые электрокары по-прежнему недешёвые (даже условно российские), то на вторичном рынке уже есть «электрички» по более-менее вменяемым в современных реалиях ценам. Мы подобрали на Авто.ру четыре электромобиля в пределах 2,5 миллиона рублей, а заодно присмотрелись ещё к одному — более дорогому, но очень популярному.
Кто он? Nissan Leaf второго поколения постепенно завоёвывает российский вторичный рынок. В отличие от своего предшественника, он выглядит более задиристым и ярким. Зато салон, наоборот, консервативен, и со специфической эргономикой. Отсутствует регулировка руля по вылету, электропривод не положен даже водительскому креслу, а авторежим есть только у водительского стеклоподъёмника. Задний ряд вполне просторен, а в качестве опции был доступен подогрев дивана. Минимальный объём багажного отделения составляет внушительные 435 литров.
Что можно купить? За 2,5 миллиона выбор кажется неплохим, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что большая часть машин продаётся на Дальнем Востоке — то есть правым рулём, а у многих стоит статус «на заказ». Зато возраст и пробеги невелики. Проще всего купить базовую версию мощностью 150 л.с., 218-сильный Leaf e+ в продаже встречается редко. Для покупки электромобиля в приличном состоянии нужно 1,8–2 млн рублей. Реально найти Leaf, укомплектованный светодиодной оптикой, камерами кругового обзора, адаптивным круизом, подогревом дивана и музыкой Bose.
Как едет? Leaf классно едет в любом режиме. Электрокар радует хорошей управляемость, но при этом не требует жертв по части комфорта. Плавность хода у Leaf на очень достойном уровне, а шумоизоляция — одна из лучших в классе. У базовой версии запас хода составляет 270 км. До 385 км на одной зарядке может проехать версия Leaf e+. В холодное время года этот показатель сокращается минимум на треть.
Чего ждать? Проблем с коррозией у Лифа нет. Ряд деталей кузова, в частности, капот, двери и крылья выполнены из алюминия. Качество ЛКП нареканий не вызывает. Однако материалы отделки сидений в салоне стойкостью не отличаются. Могут случаться сбои мультимедийки. Нередко отказывают стеклоподъёмники и подогрев сидений.
Leaf второго поколения получил слегка изменённый синхронный электродвигатель EM57, известный по предыдущему поколению. Слабых мест у него нет. В качестве коробки передач выступает одноступенчатый редуктор. В большинстве случаев он не доставляет проблем, но ему требуется регулярная замена масла. Из редких нареканий — шумы и вибрации при движении на определённых скоростях, а также трудности с переключениями при отрицательных температурах.
При соблюдении правильных условий эксплуатации, батарея Leaf может сохранять до 80% емкости после пробега в 180-200 тысяч километров.
Шасси у Ниссана максимально простое: спереди стоят стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Ресурс основных деталей подвески примерно 100–150 тысяч километров.
Кто он? В некоторой степени уникальный BMW, который на четверть состоит из материалов, полученных из вторсырья. А главное, i3 совсем непохож внешне на другие модели бренда, в том числе электрические. Салон машины даёт чувство воздушности и простора. Распашные безрамочные двери здорово облегчают процесс посадки. Правда, задний диван строго двухместный и его гостям сложновато закрыть двери самим за собой. Объём багажника — всего 260 литров. Зато, сложив второй ряд, можно увеличить его до внушительных 1100 литров. Небольшой передний багажник сгодится разве что для хранения зарядных кабелей.
Что можно купить? Чисто электрических BMW i3 (есть и гибридная версия) в продаже не очень много. Преобладают обновлённые хэтчбеки после 2017 года выпуска, но найти дорестайлинговый экземпляр тоже не проблема. Базовых версий, оснащённых с аккумулятором на 60 Ah с запасом хода около 160 км — меньше всего. В основном представлены i3 с аккумуляторами на 94 и 120 Ah, которые обещают запас хода до 225 и 310 км соответственно. Встречается и спортивная версия S, двигатель которой форсирован с базовых 170 (250 Нм) до 184 л.с. (270 Нм). Средняя цена электромобиля в приличном состоянии — 2,2 млн рублей. У такого i3 будет бесключевой доступ, навигационная система с 6,5-дюймовым дисплеем, а также функция отслеживание машины через приложение.
Как едет? Управляется i3 интересно — центр масс низко, крены минимальны, а подвеска по спортивному сбитая и короткоходная. Даже самая медленная дорестайлинговая версия тратит на разгон до ста километров в час меньше 8 секунд и уверенно набирает трассовые 110–120 км/ч! Радует и очень хорошая шумоизоляция модели. Зимой запас хода может упасть почти до половины от паспортного показателя.
Чего ждать? Все внешние панели BMW i3 отформованы инжекционным методом из пластмассы. Аналогичным образом делают автомобильные бамперы. Соответственно, проблем с внешней коррозией у электрокара нет. Среди мелких кузовных проблем — деформация дверных ручек, не самое прочное лобовое стекло, а также слабые крепления передних фар. Износостойкость материалов внутренней отделки на высоком уровне. Проблемы по части электрики — редкость.
У i3 довольно надёжная литий-ионная батарея. Отказы электрики могут возникнуть из-за высокой нагрузки на систему при использовании быстрой зарядки. При соблюдении правильных условий эксплуатации, батарея может сохранять до 80% емкости и после пробега в 160 000 километров. Кстати, нет особых проблем и с дополнительным бензогенератором у гибридной версии Range Extender (там стоит мотоциклетный мотор). Но стоит помнить, что он работает на высоких оборотах и может перегреваться, особенно в городском режиме езды с регулярными пробками. Поэтому важно регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения.
BMW i3 оснащается одноступенчатой автоматической трансмиссией. Здесь иногда возникают течи трансмиссионной жидкости.
В основе i3 — модульное шасси со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, которые смонтированы на алюминиевой раме. Ресурс амортизаторов составляет не менее 80 000 км. Примерно столько же составляет срок службы ступичных подшипников. Рычаги подвески могут не требовать замены в среднем до 100 000 киломтеров пробега.
Кто он? Bolt симпатичен, но визуально больше похож на минивэн из-за высокой крыши и пологого ветрового стекла. Салон отделан твёрдым пластиком, а доминирует в нём сенсорный дисплей с яркой картинкой и хорошим разрешением. На втором ряду довольно просторно и ровный пол, хотя втроём по ширине будет тесновато. В некоторых комплектациях имеется подогрев дивана. Минимальный объём багажника — 478 литров.
Что можно купить? Автомобилей в продаже мало, и выбора версий у Chevrolet не было. Электрический Bolt доступен только с 200-сильным двигателем. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, подогрев сидений, руля, зеркал и зоны дворников, а также систему контроля слепых зон и автозапуск. Средняя цена экземпляра в приличном состоянии — 2 млн рублей.
Как едет? Chevrolet жестковат, но в меру. Благодаря приличной энергоёмкости, ходовая легко справляется с неровностями дорожного покрытия. Управляется Bolt надёжно, но не слишком азартно — сказывается приличная для таких габаритов масса: больше 1600 кг. Мощности в 200 л.с. достаточно, чтобы электрохэтчбек ускорялся до 100 км/ч примерно за 7 секунд. Максимальный запас хода — 370 км. При отрицательной температуре этот показатель может сократиться почти в половину.
Чего ждать? К окраске Chevrolet Bolt существенных претензий нет, а коррозией кузов электромобиля не огорчает. Основной недостаток салона — пластик отделки, который слабо противостоит износу. По части электрики чаще всего возникают проблемы с экраном мультимедийной системы.
Средний ресурс литий-ионной батареи — 240–320 тысяч километров пробега. Возможны отказы блока управления, проблемы с предохранителями и плохим качеством разъёмов. Куда серьёзнее случаи возгорания — батарея производства LG Chem оказалась с дефектом. Из-за этого General Motors в своё время даже объявила масштабный отзыв Chevrolet Bolt для замены аккумуляторов.
Как и большинство других электрокаров, Bolt обходится одноступенчатым редуктором. К надёжности трансмиссии претензий нет. Основные претензии — шум и вибрация при движении на низкой скорости и толчки при смене режимов трансмиссии.
Ходовая часть у Bolt простенькая — с передними стойками McPherson и полузависимой подвеской сзади. Ресурс основных деталей ходовой части — не менее 100 000 км.
Кто он? Первая электрическая Mazda оказалась компактным кроссовером с распашными дверьми на манер RX-8. В салоне полно узнаваемых деталей от бензиновых моделей. При этом интерьер с двухэтажной центральной консолью и отдельным дисплеем климата выглядит оригинально. Попасть на задний диван можно, только открыв переднюю дверь, да и места сзади впритык. Багажник скромен — 311 или 366 литр в зависимости от наличия докатки. При сложенном заднем диване вместимость вырастает до 1170 литров.
Что можно купить? В продаже МХ-30 мало, выбор версий отсутствует. Кроссовер доступен только с 145-сильным электродвигателем и передним приводом. Средняя цена MX-30 с небольшим пробегом — около 2,3 млн рублей, зато все машины не старше трёх лет. Из опций можно рассчитывать на светодиодные фары, атмосферную подсветку салона, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, контроля мёртвых зон, полосы и поперечного трафика, а также камеру заднего вида.
Как едет? На ходу MX-30 — типичная Mazda. Руль у кроссовера острый и точный, а плотная подвеска допускает минимум кренов. Но взрывной динамики ждать не стоит, учитывая 145 л.с. и 265 Нм двигателя на 1645 кг снаряжённой массы. Обещанный запас хода не превышает 200 километров. Зато есть симулятор звука ДВС в салоне. Вне асфальта на MX-30 лучше не ездить: полный привод отсутствует, а клиренс составляет всего 130 мм.
Чего ждать? Mazda MX-30 появилась совсем недавно, в 2020 году, и серьёзной статистики отказов пока нет. На данный момент наиболее распространённые проблемы MX-30 связаны с электрической системой, так как это первый электромобиль марки. В частности, некоторые владельцы сообщают о проблемах с зарядкой, а также сбоях электрики, которые чаще всего связаны с приборной панелью и мультимедийной системой. Обычно всё решается обновлением ПО.
Кто он? Подбирая электромобиль, невозможно пройти мимо Tesla — законодателя мод в этом сегменте. Увы, даже младшую Tesla Model 3 за 2,5 миллиона в России купить почти невозможно. Но ведь хочется, да? Хотя Model 3 трудно назвать красивой, а минималистичный интерьер уже давно не сенсация.
Практически все функции, включая приборную панель, отданы на откуп огромному центральном дисплею. Даже бардачок можно открыть только через тачскрин. На втором ряду хэтчбека — плоский пол и неплохой запас места для пассажиров. Но из удобств — только подлокотник, дефлекторы, пара USB-портов и опциональный подогрев. Багажников у Теслы два, общим объёмом 425 литров. Передний мал, зато практичен. Для пакетов из супермаркета здесь предусмотрены крючки. В заднем отсеке — голые стены.
Главная особенность Теслы — её «интернет-зависимость». Все апгрейды от производителя электрокар получает по сети. Есть и простор для самостоятельного улучшения комплектации. Например, установив фирменное приложение, можно за доплату активировать подогрев сидений, который отсутствует в некоторых комплектациях или привязать свой смартфон в качестве ключа.
Что можно купить? Чтобы было из чего выбирать при поиске Model 3, надо иметь около трёх миллионов рублей. Проще всего купить заднеприводную Теслу в версиях Standard или Long Range (258–287 л.с.). Запас хода соответственно — до 448 и 568 км. Цена экземпляра в небольшим пробегом, у которого будут кожаный салон с электроприводами кресел, стеклянная крыша и премиальная музыка — примерно 2,7–2,9 млн рублей. Полноприводную 351-сильную машину даже в расширенном бюджете найти сложнее.
Как едет? При первом знакомстве Теслу хочется сравнить со спорткарами. У неё очень острый руль, который делает всего два оборота от упора до упора, и непривычно чувствительная педаль газа. В поворотах «тройка» чувствует себя уверенно. Но плавности хода и энергоёмкости у подвески фактически нет. Ходовая Теслы замечает большинство ям, которые есть на асфальте.
Чего ждать? К кузову Model 3 есть ряд претензий. Хромает качество сборки — подгонка панелей местами сделана неаккуратно, великоваты зазоры. Можно встретить следы коррозии на мелких элементах вроде замков дверей и крепежа под капотом. Слишком тонкий слой краски требует аккуратного обращения. Следы не самой скрупулёзной сборки можно обнаружить и в салоне.
Электродвигатель Tesla Model 3 обычно не создаёт серьёзных проблем. Тем не менее, стоит внимательно следить за целостностью проводки и исправностью системы охлаждения. Средний ресурс батареи Tesla Model 3 — 160–240 тысяч километров. Проблемы достаточно редки и обычно возникают только при несоблюдении правил эксплуатации.
Полностью независимая подвеска Теслы много хлопот не доставляет. Ресурс амортизаторов — не менее 80 000 км, остальные детали ходовой требуют замены ещё реже.
Чаще всего у Model 3 возникают проблемы с электрикой. Неожиданное отключение дисплея может произойти во время движения или при парковке. Может «тормозить» мультимедийка, выдавать ошибки соединение по Bluetooth и Wi-Fi. Часть проблем уходит после перезагрузки или обновления ПО. Но иногда дело в проводке. Из-за этого, например, может не открываться багажник и перестать работать камера заднего вида.
Так что же выбрать?
Хотя эти электрокары относятся к разным классам, общего у них тоже немало. Они отлично управляются, необременительны в эксплуатации и, за редкими исключениями, довольно надёжны. Для автовладельцев, у которых нет проблем с мощной розеткой — просто находка. А вот в практичности есть отличия, хотя все модели, являются типичными городскими жителями.
С этой точки зрения Nissan Leaf с его немаленьким багажником, достаточно просторным салоном и комфортной подвеской легко может бросить вызов лучшим моделям в гольф-классе. Огрехи эргономики есть, но они терпимы.
BMW i3 не может похвастать просторным багажным отделением, но в остальном удобен и едет породисто. Хотя главное в нём, конечно, нетривиальный дизайн, который никого не оставляет равнодушным.
Chevrolet Bolt — то самое исключение в плане надёжности. Покупать американский хэтчбек стоит, только убедившись, что он успешно прошёл гарантийный ремонт с заменой батареи. Тогда можно будет насладиться удобствами просторного салона, немаленьким багажником и приличной энергоёмкостью подвески.
Стильная Mazda MX-30 — самая свежая модель списка. Но с точки зрения практичности — это не самая удачная покупка. Салон тесный, багажник небольшой, клиренс скромный. Ещё один недостаток, общий с BMW — малый запас хода. Подойдёт разве что для людей, ценящих неординарные автомобили и редко выбирающихся за город.
Tesla Model 3 смущает дизайном, эргономикой и низким уровнем комфорта, неподобающим модели с претензиями на «премиум». Зато предлагает богатый выбор модификаций, в том числе с полным приводом, отличную динамику и большой запас хода. А главное — Model 3 покупают, просто потому что это Tesla, несмотря на её высокую цену.
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