Большой кроссовер Lexus TX впервые замечен на дороге

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Компания Lexus вывела на тесты прототип кроссовера TX, который будет основан на платформе Toyota Grand Highlander. Фотографии тестовой машины публикует Motor1. Автомобиль испытывают в плотном камуфляже, что, по мнению издания, может говорить о серьёзных изменениях во внешности кроссовера.
Lexus TX должен заменить в модельной линейке бренда удлинённую семиместную модификацию кроссовера Lexus RX. Ранее предполагалось, что он же станет косвенным преемником внедорожника GX, который планировалось снять с производства. Однако фирма уже официально подтвердила, что эта модель получит новое поколение.
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