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Большой кроссовер Lexus TX впервые замечен на дороге

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Дмитрий Елизаров

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Компания Lexus вывела на тесты прототип кроссовера TX, который будет основан на платформе Toyota Grand Highlander. Фотографии тестовой машины публикует Motor1. Автомобиль испытывают в плотном камуфляже, что, по мнению издания, может говорить о серьёзных изменениях во внешности кроссовера.

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  • Автомобиль полностью укрыт глухой плёнкой, искажающей очертания кузовных панелей. Однако издание утверждает, что даже через неё можно рассмотреть крупную фирменную решётку радиатора, которая вписана в полностью переработанную переднюю часть кроссовера.
  • Ранее компания Lexus публиковала первый тизер TX, изображающий его заднюю часть, — на фото среди прочего были видны фонари, которые сильно отличаются от применённых на Grand Highlander. Испытательный кроссовер, судя по фото, укомплектован такими же фонарями, как на тизере.
  • Какую именно моторную гамму получит TX, пока официально не уточняется. Однако Lexus уже зарегистрировала товарные обозначения TX350, TX550h и TX550h+. Таким образом, вероятнее всего, кроссовер получит как минимум две силовые установки — ДВС для базовой версии и бензоэлектрическую — для более мощной флагманской.

Lexus TX должен заменить в модельной линейке бренда удлинённую семиместную модификацию кроссовера Lexus RX. Ранее предполагалось, что он же станет косвенным преемником внедорожника GX, который планировалось снять с производства. Однако фирма уже официально подтвердила, что эта модель получит новое поколение.

Если Lexus, то большой кроссовер или полноценный внедорожник?

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