Dongfeng привезёт в Россию седан размером с Toyota Camry

На официальном российском сайте марки Dongfeng появилось объявление о предстоящем старте продаж одноклассника таких моделей, как Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Mazda6 — среднеразмерного седана Shine Max. Для рынка РФ это будет третья модель бренда — после кроссовера 580 и грузовичка Captain-T. Цены пока не объявлены, но коммерческий дебют модели должен состояться «скоро».