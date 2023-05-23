Dongfeng привезёт в Россию седан размером с Toyota Camry

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Honda готовит два новых электрокроссовера, которые будут выпускать GAC и Dongfeng
Toyota снова выступила против тотальной электрификации
На официальном российском сайте марки Dongfeng появилось объявление о предстоящем старте продаж одноклассника таких моделей, как Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Mazda6 — среднеразмерного седана Shine Max. Для рынка РФ это будет третья модель бренда — после кроссовера 580 и грузовичка Captain-T. Цены пока не объявлены, но коммерческий дебют модели должен состояться «скоро».
Ранее этой весной Dongfeng рассекретил новый молодёжный кроссовер — Aeolus Haohan. Модель получила яркий, узнаваемый дизайн и широкую линейку силовых установок. В Россию её пока привозить не собираются.
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