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Toyota снова выступила против тотальной электрификации

Dongfeng привезёт в Россию седан размером с Toyota Camry

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Александр Орехов

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На официальном российском сайте марки Dongfeng появилось объявление о предстоящем старте продаж одноклассника таких моделей, как Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5 и Mazda6 — среднеразмерного седана Shine Max. Для рынка РФ это будет третья модель бренда — после кроссовера 580 и грузовичка Captain-T. Цены пока не объявлены, но коммерческий дебют модели должен состояться «скоро».

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  • В Поднебесной эта четырёхдверка известна ещё с позапрошлого года под названием Aeolus Yixuan Max. 4,8-метровый седан с колёсной базой 2770 мм в младших комплектациях оснащается 1,5-литровым турбомотором на 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом». Также существует гибрид со 163-сильным ДВС и 177-сильным электромотором.
  • В конфигуратор модель ещё не добавили, поэтому никакой информации об оснащении нет. В Китае Aeolus Yixuan Max на момент появления стоил от 9 тысяч долларов.

Ранее этой весной Dongfeng рассекретил новый молодёжный кроссовер — Aeolus Haohan. Модель получила яркий, узнаваемый дизайн и широкую линейку силовых установок. В Россию её пока привозить не собираются.

Купили бы себе автомобиль от Dongfeng?

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