Dongfeng предложил россиянам конкурента Toyota Camry за 3 миллиона рублей

Также предусмотрены водительское кресло с вентиляцией и массажем, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистент смены полосы движения. Ещё производитель упоминает «автопилот» ICA , работающий «на автомагистрали и при заторах».

Безальтернативный двигатель — 1,5-литровый мощностью 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Сочетается он с семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями мокрого типа, привод — только передний.

Ранее этой весной Dongfeng запустил производство внедорожника Mengshi M-Hero. Это четырёхмоторный электромобиль мощностью свыше 1000 л.с., способный преодолеть на одном заряде до 505 километров. В продажу он поступит во второй половине года.