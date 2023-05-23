Dongfeng предложил россиянам конкурента Toyota Camry за 3 миллиона рублей

Материал по теме
Главные новинки лета в России: от супергибрида до доступного седана
Новинки лета для РФ, старт производства Lada X-Cross 5 и наказание за интим в машине. Главное за день
Китайская компания Dongfeng добавила в свой российский модельный ряд седан Shine Max, также известный как Yixuan Max. Для нашей страны это четвёртая модель бренда — после кроссовера 580, пикапа DF6 и грузовика Captain-T. Цена новинки составила 2 990 000 рублей.
Ранее этой весной Dongfeng запустил производство внедорожника Mengshi M-Hero. Это четырёхмоторный электромобиль мощностью свыше 1000 л.с., способный преодолеть на одном заряде до 505 километров. В продажу он поступит во второй половине года.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий