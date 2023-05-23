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Dongfeng предложил россиянам конкурента Toyota Camry за 3 миллиона рублей

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Александр Орехов

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Китайская компания Dongfeng добавила в свой российский модельный ряд седан Shine Max, также известный как Yixuan Max. Для нашей страны это четвёртая модель бренда — после кроссовера 580, пикапа DF6 и грузовика Captain-T. Цена новинки составила 2 990 000 рублей.

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  • За такую сумму предлагают машину в единственной богатой комплектации Luxury. В ней присутствуют полностью светодиодная оптика, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, тачскрин мультимедиа на 10,25 дюйма, акустическая система с девятью динамиками, камеры кругового обзора, задний парктроник, беспроводная зарядка.
  • Также предусмотрены водительское кресло с вентиляцией и массажем, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистент смены полосы движения. Ещё производитель упоминает «автопилот» ICA, работающий «на автомагистрали и при заторах».
  • Безальтернативный двигатель — 1,5-литровый мощностью 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Сочетается он с семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями мокрого типа, привод  только передний.

Ранее этой весной Dongfeng запустил производство внедорожника Mengshi M-Hero. Это четырёхмоторный электромобиль мощностью свыше 1000 л.с., способный преодолеть на одном заряде до 505 километров. В продажу он поступит во второй половине года.

Купили бы себе автомобиль от Dongfeng?

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