Дилеры Chery рассекретили российские цены на Tiggo 7 Pro Max с полным приводом

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Первый тест Chery Tiggo 7 Pro Max, у которого кое-чего всё ещё нет. Главные факты
Глава Volswagen предрёк компании тяжёлые времена
На Авто.ру дилерами марки Chery опубликованы объявления, раскрывающие цены на полноприводную версию кроссовера Tiggo 7 Pro Max для России. В зависимости от комплектации стоить она будет от 3 199 900 до 3 399 900 рублей без учёта дилерских скидок. Официально цены на эту модификацию пока не названы, стандартный Tiggo 7 Pro Max оценён минимум в 2 759 900 рублей.
Ранее аналогичную силовую установку в России получил кроссовер Omoda C5, который первое время предлагался также только в моноприводной модификации. Цены на такой вседорожник стартуют с 2 959 900 рублей — на 450 тысяч рублей больше базовой стоимости переднеприводной C5.
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