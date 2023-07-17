Дилеры Chery рассекретили российские цены на Tiggo 7 Pro Max с полным приводом

На Авто.ру дилерами марки Chery опубликованы объявления, раскрывающие цены на полноприводную версию кроссовера Tiggo 7 Pro Max для России. В зависимости от комплектации стоить она будет от 3 199 900 до 3 399 900 рублей без учёта дилерских скидок. Официально цены на эту модификацию пока не названы, стандартный Tiggo 7 Pro Max оценён минимум в 2 759 900 рублей.