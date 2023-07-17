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Дилеры Chery рассекретили российские цены на Tiggo 7 Pro Max с полным приводом

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На Авто.ру дилерами марки Chery опубликованы объявления, раскрывающие цены на полноприводную версию кроссовера Tiggo 7 Pro Max для России. В зависимости от комплектации стоить она будет от 3 199 900 до 3 399 900 рублей без учёта дилерских скидок. Официально цены на эту модификацию пока не названы, стандартный Tiggo 7 Pro Max оценён минимум в 2 759 900 рублей.

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  • Судя по объявлениям, к продаже предлагаются полноприводные кроссоверы в комплектациях Elite и Ultimate — это базовый и топовый варианты исполнения. В оснащение вседорожников входят, к примеру, 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, кожа в салоне, климат-контроль и медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем и камерами кругового обзора. Отличиями самого дорогого варианта исполнения будут панорамная крыша, сиденья с вентиляцией и памятью настроек, более продвинутая акустика и другое оборудование.
  • Компания Chery анонсировала полноприводную версию кроссовера для российского рынка в середине июля. Такой Tiggo 7 Pro Max оснастят более мощным силовым агрегатом объёмом 1,6 литра на 150 л.с. и 275 Нм в сочетании с «роботом» вместо вариатора. Когда именно будет дан официальный старт продажам и названы цены, пока не уточняется.

Ранее аналогичную силовую установку в России получил кроссовер Omoda C5, который первое время предлагался также только в моноприводной модификации. Цены на такой вседорожник стартуют с 2 959 900 рублей — на 450 тысяч рублей больше базовой стоимости переднеприводной C5.

Готовы переплатить несколько сотен тысяч рублей за полный привод?

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