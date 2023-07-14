Chery Tiggo 7 Pro Max для России получит полный привод

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Российский офис компании Chery объявил о скором старте продаж полноприводной версии кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Цены пока не названы, но уже известны некоторые характеристики и детали оснащения. Вседорожник получит более мощный и тяговитый мотор, но при этом окажется менее динамичным, чем версия с передним приводом.
В будущем линейка кроссоверов марки Chery может пополниться флагманской моделью Tiggo 9. Ожидается, что продажи большого вседорожника стартуют уже в нынешнем году.
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