Chery Tiggo 7 Pro Max для России получит полный привод

Полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max

укомплектован

двигателем объёмом 1,6 литра вместо полуторалитрового на прежних модификациях. Развивает он 150 л.с. и 275 Нм — на 3 л.с. и 65 Нм больше, и работает с семиступенчатым «роботом» в отличие от вариатора. При этом до 100 км/ч такой кроссовер разгонится за 10,2 секунды, тогда как переднеприводный проделает то же самое за 9,8 секунды.