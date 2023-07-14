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Chery Tiggo 7 Pro Max для России получит полный привод

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Российский офис компании Chery объявил о скором старте продаж полноприводной версии кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Цены пока не названы, но уже известны некоторые характеристики и детали оснащения. Вседорожник получит более мощный и тяговитый мотор, но при этом окажется менее динамичным, чем версия с передним приводом.

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  • Полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max укомплектован двигателем объёмом 1,6 литра вместо полуторалитрового на прежних модификациях. Развивает он 150 л.с. и 275 Нм — на 3 л.с. и 65 Нм больше, и работает с семиступенчатым «роботом» в отличие от вариатора. При этом до 100 км/ч такой кроссовер разгонится за 10,2 секунды, тогда как переднеприводный проделает то же самое за 9,8 секунды.
  • Более мощная новинка оказалась ещё и экономичнее, так как расходует 7,7 литра топлива в смешанном цикле на 100 километров пробега против 8,2 литра у переднеприводного Tiggo 7 Pro Max.
  • В оснащение кроссовера войдут медиасистема с двумя 12,3-дюймовыми экранами и 8-дюймовая сенсорная панель управления двухзонным климат-контролем. Кресла получат электрорегулировки и вентиляцию, зеркала смогут автоматически складываться после выключения двигателя.
  • Как именно опции будут распределены по комплектациям и сколько будет стоить новинка, компания обещает объявить в ближайшие дни. Сейчас цены на Chery Tiggo 7 Pro Max начинаются с 2 759 900 рублей.

В будущем линейка кроссоверов марки Chery может пополниться флагманской моделью Tiggo 9. Ожидается, что продажи большого вседорожника стартуют уже в нынешнем году.

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